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В ЦИК ответили на «многочисленные обращения» из-за высказываний Лукашенко по поводу белорусских женщин
Источник материала: Tut.by
В ЦИК ответили на «многочисленные обращения о несогласии с высказываниями Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом в президенты, которые, по мнению авторов обращений, имеют дискриминационный характер в отношении белорусских женщин и нарушают статью 47 Избирательного кодекса страны».
«Центральная комиссия разъясняет, что статья 47 Избирательного кодекса, устанавливающая ограничения при проведении предвыборной агитации, не применяется к лицам, выдвигаемым кандидатами в Президенты Республики Беларусь, поскольку в ней предусмотрены требования к агитационной деятельности кандидатов в Президенты после их регистрации. Понятия преждевременной агитации, на которую указывают заявители, избирательное законодательство не содержит», — сказано в
Таким образом, считают в ЦИК, правовых оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения Лукашенко нет. В комиссии также считают, что позиция авторов обращений отражает их личное мнение.
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В ЦИК ответили на «многочисленные обращения» из-за высказываний Лукашенко по поводу белорусских женщин
В ЦИК ответили на «многочисленные обращения о несогласии с высказываниями Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом в президенты, которые, по мнению авторов...
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