Жесткий жребий! Белорусские клубы узнали соперников в хоккейной Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

Минская «Юность» и гродненский «Неман» узнали соперников по первому этапу хоккейной Лиги чемпионов.



Фото: twitter.com/championshockey

В этом году турнир пройдет в укороченном формате. Вместо группового этапа команды сразу ждет стадия 1/16 финала.

Минская «Юность» сыграет с чемпионом Чехии — хоккейным клубом «Тршинец». В прошлом году за этот клуб выступали ряд хоккеистов с опытом выступления за национальные сборные Канады (Войтек Вольски), Словакии (Мартин Гернат, Томаш Марцинко, Владимир Дравецки) и Чехии (Лукаш Крайчек, Якуб Штепанек, Петр Врана, Мартин Ружичка, Томаш Кундратек, Милан Дудера, Матей Штрански, Андрей Нестрашил, Владимир Рот).



Бывший защитник минского «Динамо» Лукаш Крайчек. Фото: hcocelari.cz

Интересно, что в прошлом году эти команды играли в одной группе Лиги чемпионов. В первой игре «Юность» сенсационно победила 2:0, но в ответной «Тршинец» взял убедительный реванш — 7:2.

Лучшим достижением чешской команды в Лиге чемпионов является выход в полуфинал, где «драконы» лишь в серии буллитов уступили будущему чемпиону — финскому «ЮП Ювяскюля».

Еще более жестким получился жребий для гродненского «Немана», который сыграет с самым титулованным клубом турнира — шведской «Фрелунды». Эта команда выиграла четыре из шести розыгрышей Лиги чемпионов.



Фото: championshockeyleague.com

В прошлом сезоне главными звездами клуба были игравшие за сборную Швеции Жоэль Лундквист, Симон Ялмарссон, Макс Фриберг и Юхан Сундстрем, выступавший за США на чемпионате мира Райан Лаш, имеющие опыт игры в НХЛ канадские защитники Карл Столлери и Брэндон Гормли и один из самых талантливых хоккеистов мира — 18-летний Лукас Рэймонд, которого должны выбрать в топ-10 на ближайшем драфте НХЛ.

В межсезонье команда уже усилилась бывшим защитником минского «Динамо» Стефаном Эллиоттом и легендой словенского хоккея Яном Муршаком.



Стефан Эллиотт. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Неман» с «Фрелундой» никогда не играл, а вот «Юности» удалось на себе ощутить мощь шведского клуба. В сезоне-16/17 минчане сначала победили дома 3:2, но на выезде были разгромлены — 0:5.

Первые матчи пройдут в октябре.