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В Беларуси сформируют новое правительство. Предложения по его составу рассмотрели во Дворце Независимости
Источник материала: ОНТ
Без кардинальных перемен, но с упором на укрепление команды. В Беларуси сформируют новое правительство. Предложения по его составу сегодня рассмотрели во Дворце Независимости. Впереди – важнейшая политическая кампания. И то, что состав Совета министров будет обновлён до выборов – не секрет, а скорее управленческая традиция. Кадровая ротация необходима, чтобы люди понимали, кому в дальнейшем предстоит решать насущные вопросы. Об этом Глава государства говорил ещё в начале минувшей недели.
При этом масштабные изменения в составе правительства нежелательны. Такую позицию Александр Лукашенко аргументирует, во-первых, текущей ситуацией. Мировая экономика столкнулась с небывалым кризисом, вызванным пандемией. Задача – выйти из этого периода с минимальными потерями и менять весь аппарат Совмина было бы неправильно.
Да и особых претензий к действующему составу нет. Новое поколение министров успело зарекомендовать себя, оттого революции при смене правительства не будет. Детально вопрос обсудили на совещании у Президента. Туда были приглашены спикеры обеих палат парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков. Ранее они провели консультации, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли предложения.
Глава государства напомнил, что уже тогда в Правительство пришли новые министры. В большинстве своём, их предшественники были заменены либо по их собственному желанию, либо в связи с переходом на новую службу.
С принятием кадровых решений затягивать не будут. При этом Глава государства подчеркнул, что надо активнее работать, особенно в экономике.
Александр Лукашенко попросил участников совещания высказаться как по составу правительства в целом, так и по конкретным кандидатурам.
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В Беларуси сформируют новое правительство. Предложения по его составу рассмотрели во Дворце Независимости
Без кардинальных перемен, но с упором на укрепление команды. В Беларуси сформируют новое правительство. Предложения по его составу сегодня рассмотрели во Дворце...
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