В Беларуси сформируют новое правительство. Предложения по его составу рассмотрели во Дворце Независимости

Источник материала: ОНТ

Без кардинальных перемен, но с упором на укрепление команды. В Беларуси сформируют новое правительство. Предложения по его составу сегодня рассмотрели во Дворце Независимости. Впереди – важнейшая политическая кампания. И то, что состав Совета министров будет обновлён до выборов – не секрет, а скорее управленческая традиция. Кадровая ротация необходима, чтобы люди понимали, кому в дальнейшем предстоит решать насущные вопросы. Об этом Глава государства говорил ещё в начале минувшей недели.

При этом масштабные изменения в составе правительства нежелательны. Такую позицию Александр Лукашенко аргументирует, во-первых, текущей ситуацией. Мировая экономика столкнулась с небывалым кризисом, вызванным пандемией. Задача – выйти из этого периода с минимальными потерями и менять весь аппарат Совмина было бы неправильно.

Да и особых претензий к действующему составу нет. Новое поколение министров успело зарекомендовать себя, оттого революции при смене правительства не будет. Детально вопрос обсудили на совещании у Президента. Туда были приглашены спикеры обеих палат парламента Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков. Ранее они провели консультации, изучили действующий состав правительства, новые кандидатуры и внесли предложения.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Прежде чем принимать решение по основному вопросу сегодняшней повестки, я хотел бы с вами посоветоваться. Речь идёт о формировании нового состава правительства. Я уже говорил об этом. И поручения такие давал, вы все занимались этими вопросами. Когда прозвучало моё заявление, что всегда накануне выборов действующий Президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением их насущных вопросов, связанных с их жизнью, экономикой, социально-экономическим развитием нашего государства. При этом хочу, чтобы не было кривотолков, напомнить, что формировать состав будущего правительства, как тогда думалось и мыслилось, мы начали давно. Полгода мы формировали состав нового правительства».

Глава государства напомнил, что уже тогда в Правительство пришли новые министры. В большинстве своём, их предшественники были заменены либо по их собственному желанию, либо в связи с переходом на новую службу.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует. И это было бы очень плохо. Потому что сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлёк серьёзные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать. Те, кто сегодня с такими объемами в этот кризисный период не может справиться, их, конечно, надо заменить и направить на другую работу».

С принятием кадровых решений затягивать не будут. При этом Глава государства подчеркнул, что надо активнее работать, особенно в экономике.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мировой кризис отражается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили это производство. Это только в сказке могло случиться. Поэтому нельзя в этот кризисный период потерять динамику, пусть даже маленькую. И надо активнее работать, особенно в сфере экономики, для того, чтобы выйти с минимальными потерями из этого неожиданного для всех кризиса».

Александр Лукашенко попросил участников совещания высказаться как по составу правительства в целом, так и по конкретным кандидатурам.

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