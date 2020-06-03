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Савиных: шероховатости на корпоративном уровне не определяют наши взаимоотношения с ближайшим союзником – Россией
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
И мне кажется, часто мы обращаем внимание на недостатки больше, чем, опять же, ценим достоинства. Вот здесь уже косвенно об этом говорилось. Но если говорить о внешних угрозах в целом, то я убежден, что страна масштабов Беларуси должна парировать эти угрозы за счёт скорости внутренних изменений.
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Савиных: шероховатости на корпоративном уровне не определяют наши взаимоотношения с ближайшим союзником – Россией
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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