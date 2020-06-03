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Игорь Марзалюк: «Беларусь – гэта Добрарусь, а беларускасць – гэта людзскасць»

03.06.2020 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Игорь Марзалюк: «Беларусь – гэта Добрарусь, а беларускасць – гэта людзскасць»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Я лічу, што самы галоўны прыярытэт, без якога не будзе нічога – ні ў адной сферы, пра якую мы казалі – гэта адукацыя і навука. Вось той драйвер, які толькі і можа ратаваць Беларусь і рабіць яе па-сапраўднаму суверэннай і незалежнай краінай. Гэтым пераможам! Добрае беларускае сэрца і высокаякасныя тэхналогіі. Вось гэта тая стратэгема, якая павінна вызначаць усе сферы і накірункі нашага жыцця. Беларусь – гэта Добрарусь, а беларускасць – гэта людзскасць, гэта краіна добрых людзей, выдатных сэнсаў і магчымасцей. Утульна і хораша развівацца на сваёй зямле, у сваёй краіне. Любіць сваё і разам с тым не ганьбіць чужое. Вось гэта фундаментальны прынцып беларускай нацыянальнай ідэі.

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
 
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Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
 
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