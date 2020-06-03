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Мусиенко: «Из нас на сломе, в 1993-95 году хотели сделать тоже Приднестровье. Чечня маленькая в центре Европы – такая войнушка, да?»
Источник материала: СТВ
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе
Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Выросло целое поколение людей, которые привыкли так вот жить – в мире, не понимая, что из нас на сломе, в 1993-95 году хотели сделать тоже Приднестровье. Чечня маленькая в центре Европы – такая войнушка, да? И очень быстро можно к этому же скатиться.
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Мусиенко: «Из нас на сломе, в 1993-95 году хотели сделать тоже Приднестровье. Чечня маленькая в центре Европы – такая войнушка, да?»
Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра...
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