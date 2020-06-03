Власти ввели новый сбор по тунеядскому декрету. Кому его придется заплатить

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Чугуев, TUT.BY





С 1 декабря 2018 года в Беларуси запустили базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. С этой даты белорусы могут онлайн проверить, не включили ли их в базу тунеядцев, — на Едином портале электронных услуг. Эта услуга была бесплатной. Однако пользователи обратили внимание, что теперь ее предоставляют за деньги.





FINANCE.TUT.BY рассказали, что услуга 3.33.03.2 «Предоставление сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике» стала платной с марта этого года. Тариф — 0,42 рубля за один заказ. «Услуга предоставляется физическим лицам по предоплате. В момент получения услуги будет выставлен номер заказа для оплаты в ЕРИП, — уточнили в НЦЭУ. — Для получения доступа к услуге необходимо направлять заявку, заключается договор, оплата за услугу проходит по ежемесячным актам выполненных работ». В НЦЭУ уточнили, что получать услугу могут граждане в отношении себя лично. В Национальном центре электронных услуграссказали, что услуга 3.33.03.2 «Предоставление сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике» стала платной с марта этого года. Тариф — 0,42 рубля за один заказ. «Услуга предоставляется физическим лицам по предоплате. В момент получения услуги будет выставлен номер заказа для оплаты в ЕРИП, — уточнили в НЦЭУ. — Для получения доступа к услуге необходимо направлять заявку, заключается договор, оплата за услугу проходит по ежемесячным актам выполненных работ». В НЦЭУ уточнили, что получать услугу могут граждане в отношении себя лично.





Заплатить 0,42 рубля также придется за информацию, включили ли вас по тунеядскому декрету в число тех, кто должен оплачивать некоторые ЖКУ по полным тарифам. Код этой услуги — 3.33.04.2.





Оплатить услугу можно в ЕРИП или в банковском отделении.





Получить услугу можно в личном кабинете при наличии сертификата электронной цифровой подписи физического лица либо уникального идентификатора. Уникальный идентификатор — это специальный логин (имя учетной записи гражданина) и пароль — средство идентификации гражданина при получении электронных услуг через личный электронный кабинет на Едином портале электронных услуг.





Что нужно сделать, чтобы онлайн посмотреть, включили ли в базу

Чтобы посмотреть на Едином портале электронных услуг, включили ли вас в базу тунеядцев, нужно получить ключ электронной цифровой подписи или уникальный идентификатор, то есть логин и пароль. Они потребуются для ввода в личном электронном кабинете на Едином портале электронных услуг. Получить логин и пароль можно в службе «Одно окно» по месту жительства или в Национальном центре электронных услуг.





После авторизации на Едином портале электронных услуг нужно выбрать в списке доступных услуг категорию «работа и занятость», код услуги — 3.33.03.2 («Предоставление сведений об отнесении гражданина к не занятым в экономике»).





А можно бесплатно узнать, включили ли в базу тунеядцев?

— Да. Для этого можно обратиться в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации. Это можно сделать по телефону или через письменное обращение, в том числе через электронную почту комиссии. При этом надо сообщить в том числе свой идентификационный номер. Но нужно учитывать график работы подобных комиссий. В этой ситуации возникает также вопрос с защитой персональных данных при подобных обращениях.