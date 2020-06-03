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Ермошина ответила на обращения из-за высказываний Лукашенко о белорусских женщинах

03.06.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Центризбирком не будет выносить предупреждение Александру Лукашенко за преждевременную агитацию.



Об этом говорится в официальном ответе, размещенном на сайте ЦИК, передает "Еврорадио".

Центральная избирательная комиссия получила более десяти обращений по высказываниям Лукашенко, который выдвигается кандидатом в президенты. Поводом стали высказывания, которые, по мнению авторов обращений, носят дискриминационный характер в отношении белорусских женщин и нарушают статью 47 Избирательного кодекса.

Ранее сообщалось, что 29 мая на встрече с работниками МТЗ Лукашенко пренебрежительно высказывался о других претендентах на президентский пост — Валерии Цепкало и Викторе Бабарико, а также о блогере Сергее Тихановском, возглавляющем инициативную группу своей жены Светланы. Кроме того, руководитель государства заявил, что белорусская Конституция создана не под женщину, поэтому женщина не сможет стать президентом государства.


"Центральная комиссия разъясняет, что статья 47 Избирательного кодекса, устанавливающая ограничения при проведении предвыборной агитации, не применяется к лицам, выдвигаемым кандидатами в Президенты Республики Беларусь, поскольку в ней предусмотрены требования к агитационной деятельности кандидатов в президенты после их регистрации. Понятия преждевременной агитации, на которую указывают заявители, избирательное законодательство не содержит. Таким образом, правовых оснований для вынесения требуемого заявителями предупреждения лицу, выдвигаемому кандидатом в Президенты Республики Беларусь, не имеется", — говорится в ответе Центризбиркома.
 
 
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Центризбирком не будет выносить предупреждение Александру Лукашенко за преждевременную агитацию.
 
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