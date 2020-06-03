По коням! В деревне под Брестом воспитывают будущих наездников

Источник материала: Виртуальный Брест

Тренер Елена Каленкович учит сельских школьников конному спорту в небольшой деревне Малые Щитники под Брестом с 2005 года. Однажды влюбившись в лошадей, наставница посвятила детям и благородным животным всю свою жизнь. Корреспондент Sputnik Артём Кирьянов встретился с учителем и выяснил, чем конь может быть похож на "Ламборгини".





"Любовь к лошадям от прадеда передалась"

Малые Щитники – деревня на 50 домов в Брестском районе. Местных осталось не так много, теперь здесь в основном обитают дачники. Церковь, она же бывший костел, два кладбища, старая парковая аллея и усадебные хозпостройки – все, что сохранилось от эпохи расцвета деревни.

Лошади во многом похож на детей, уверены в конно-спортивной школе

Елена Каленкович рассказывает, родом она тоже из деревни – Черибасово в Лунинецком районе. Тренировалась в соседнем Редигерово, пока местную секцию конного спорта не закрыли. После 9-го класса Елена поступила на ветеринара, чтобы ездить в ближайшую конюшню. После распределения она приехала в Малые Щитники, когда узнала про открытие школы.

"У прадеда моего был большой табун лошадей. Может, любовь к лошадям от него по крови и передалась. Хоть живу в соседних Лыщицах, пять дней в неделю я здесь. И редко укладываюсь до пяти вечера", - говорит собеседница Sputnik.

"Жеребцы – это отдельная нация"

Животных в Малых Щитниках содержат в историческом здании при бывшей усадьбе рода Тукалло. Здесь был каретный двор, позже жили батраки. Лишь при советах тут стали держать лошадей и разделили помещение на денники – отдельные стойла под каждую лошадь.





Вестфальская, ольденбургская, тракенинская, ганноверская, украинская верховая – в Малых Щитниках разводят только породистых лошадей

В штате школы свои мастера-наездники, ветеринары, кузнец. Именно наездники постепенно "приручают" животных. От характера лошади зависит, будут ли дети на ней тренироваться. Если конь попадется слишком темпераментный, к занятиям его не допустят – это просто опасно.

"Жеребцы – это отдельная нация. Они постоянно конкурируют в табунах за лидерство, борются почти насмерть. Поэтому им нужно показывать, кто тут главный. Иногда хлыстом. Если просто хлопнешь рукой, он может не понять. Проще всего с кастрированными меринами. А у кобыл все зависит от характера, они все очень разные", - объясняет Елена Каленкович.





Елена Каленкович: "Сидячая работа дается мне хуже физических нагрузок"

И кнут, и пряник

Однако тренер конной школы уверена, что отношения с лошадью у наездника должны быть партнерскими. По ее мнению, лошади скорее похожи на детей. Одной лаской с ними не справиться, но и постоянно наказывать тоже не стоит. От человека зависит, "залезет ли лошадь на голову" или будет запугана так, что к ней уже не подойдешь.

"Здорово, когда на выездке лошадь для тебя танцует. Но круче, когда она тебя слушает, когда ты научился чувствовать ее до малейших нюансов. И ты подходишь к барьеру, перепрыгиваешь – такой кайф получаешь! Это личные отношения, понимаете, это два партнера", - заканчивает Елена Николаевна.





Обычно лошади живут около 30 лет – это почти век по человеческим меркам

Чистота – залог здоровья

Коня Елены Каленкович зовут Шафран Дин. Странные имена лошадям дают не просто так. Их сложно придумать, потому что каждое слово должно начинаться с первых букв кличек отца и матери скакуна. Сейчас Шафрану 4 года, его только приучают к тренировкам. До занятия Елена чистит жеребца, десять минут гуляет с ним, чтобы в суставах коня выработалась смазка.

"Чуть дальше от него идите. А то этот пацанчик такой, что может шугануться и зацепить... Он же жеребец, а еще молодой – ему хочется себя проявлять. Хотя некоторые и похвалу любят. Есть у нас один, Фактор зовут. Что-нибудь сделает и бежит ко мне: ну что, все правильно?" - рассказывает собеседница Sputnik.





Сейчас в школу записано 14 детей из окрестных деревень – Лыщиц, Мотыкал, Волчина, Остромечево

Несмотря на силу, в целом лошади – животные деликатные. Так что в денниках должно быть чисто, животному подстилают опилки, кормят лучшим сеном, дважды в год прививают. Кони настолько чувствительные, что даже обычное переохлаждение влияет на их желудочно-кишечный тракт, объясняют в школе.

При этом за сахар, говорит Елена Каленкович, "некоторые лошади просто душу продадут". Бывает так, что без угощения они не будут работать на тренировке вообще. Но с лакомствами нужно быть осторожным: лишнее яблоко опять-таки сильно повлияет на пищеварение.

"Так что и на тренировках каждому даем индивидуальную нагрузку. Зависит от возраста, от готовности коня работать. Это как у спортсменов, все индивидуально. С некоторыми можно и два часа работать, а другие полчаса – сорок минут и больше не могут", - добавляет тренер.





В Малых Щитниках содержат почти три десятка скакунов элитных пород

Как в автошколе

Сейчас в школу записано 14 детей из окрестных деревень – Лыщиц, Мотыкал, Волчина, Остромечево. Приезжают и школьники из Бреста. Но теперь из-за эпидемии на занятиях появляются далеко не все. Елена Каленкович говорит, хорошо, если на тренировку приходят один-два человека.

Лошадь – та же машина, только живая, убеждена тренер из Щитников. Детям Елена объясняет принцип езды по аналогии с велосипедом, взрослым приводит аналогии с автомобилем. Показывает, где условный "газ" и "тормоз", как повернуть вправо или влево. Но просто все выглядит только со стороны.

"Казалось бы, что тут сложного – сел и поехал. Но это не всем и не сразу приходит, нужно почувствовать, уловить. Обычно дети приходят и начинают колотить по животному. А лошадь ведь чувствительная, даже муху на боку чувствует. Когда на рыси человека начинает колбасить, тут уже не до шуток", - говорит собеседница Sputnik.





Хорошая лошадь требует хорошего ухода

Сначала в конной школе ребенка учат технике безопасности, затем седлать лошадь, потом – правильной посадке. В Малых Щитниках специализируются на конкуре, поэтому финальная цель здесь – за несколько лет обучить преодолевать препятствия.

"По ребенку сразу видно, дано ему или нет. Один сядет – и сидит как влитой. Другой зажатый, как статуя: лошадь в одну сторону, он в другую. Но бросают занятия чаще из-за страха. А еще сложнее заинтересовать. Теперь же все в телефонах... В общем, сюда идут те, кто без лошадей действительно никуда", - добавляет Елена Николаевна.

Лошадь – друг человека

Восьмиклассница Даша Хомич из Лыщицкой школы занимается в Щитниках уже полтора года. Девушка рассказывает, что на занятия долго не решалась: боялась травм, переживала и отговаривала мама. Но подружка уговорила прийти, и все получилось сразу. Поэтому школьница решила продолжить тренировки на своей кобыле Ультре.

"Я даже заняла третье место на областных соревнованиях в Бресте. Небольшой страх появился только после падения. Но я как-то легко это переношу – синячок, и все", - рассказывает Даша.





Даша Хомич из Лыщицкой школы занимается в Щитниках уже полтора года

По словам собеседницы Sputnik, главное – узнать свою лошадку. Где-то стоит угостить сахарком, чтобы слушалась. Много времени требует наладить отношения с животным. Потому что лошадь – это в первую очередь друг, уверена Дарья.

"Не столько саму езду люблю, потому что это все-таки труд и усилия, сколько общение с Ультрой. Ну и тренера нужно всегда слушать. А то что-нибудь натворишь, а ей потом антидепрессанты пить", - добавляет школьница.

Арабские шейхи сюда не едут

По словам Елены Николаевны, для открытия секции коней не разводили. Часть лошадей просто купили в 2005-м. Примерно тогда за 15 тысяч долларов приобрели Фактора – скакуна ганноверской породы. Конь полностью себя оправдал, заняв второе место на этапе Кубка мира в Минске. Теперь животное на заслуженном отдыхе под присмотром работников школы.





Сюда приходят заниматься те, кто без лошадей действительно никуда

"Бывший председатель нашего СПК "Остромечево" Алексей Степанович не только носит фамилию Скакун. Он очень любит лошадей, при нем все это дело и появилось. Он и приезжал сюда часто со своим другом Климуком. Правда, давно уже их не было", - добавляет Елена Каленкович.

Вестфальская, ольденбургская, тракенинская, ганноверская, украинская верховая – в Малых Щитниках держат и разводят только породистых лошадей. Упор делают на немецкие породы, на основе которых в основном ведется селекция в мире.





Моют ноги лошадям после тренировок не только для чистоты: это нужно и для здоровья сухожилий

"Но есть у нас Машка белорусской упряжной породы, рабочая лошадка. Мы ее берем на помощь по хозяйству. Машка у нас хоть и не голубых кровей, ей тут лучше всех: овес три раза в день, кукуруза три раза в день, сено свежее, ноги помоют, нагрузка умеренная – короче, катается как сыр в масле", - шутит тренер школы в Щитниках.

В последний раз лошадь в Малых Щитниках продали примерно полтора месяца назад за 3 тысячи долларов. Собеседница Sputnik говорит, арабские шейхи местными скакунами не интересуются – покупают в основном местные жители – для проката или в свой дом. Лошадей выставляют на продажу, если они не подходят для спорта по качествам.





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"Это как у людей: кто-то поет, кто-то рисует, кто-то цветочки нюхает. Бывает так, что лошадь физически крепкая, а психически для тренировок не годится. Сейчас продаем еще две головы. Цену рассчитываем индивидуально, это зависит от качеств лошадки. Сами понимаете, есть "Запорожец" – он имеет одну цену, а есть "Ламборгини" – это уже совсем другие деньги", - заканчивает Елена Каленкович.