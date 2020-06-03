В музее истории белорусской литературы представили проект «Мова хаты»

Источник материала: ОНТ

«Мова хаты» – проект Года малой родины представили в музее истории белорусской литературы. Само место подсказало дизайнерское решение. Экспозиция «пад стрэхамі» – явная отсылка к этнографическим романам Кузьмы Чорного, Янки Брыля, Ивана Мележа. Красной нитью через всю выставку – стихи Ларисы Гениюш. Этим летом исполняется 110 лет со дня рождения национальной поэтессы.

«У тым краі, дзе мы з табою жывём, стаяла... адна хата» – как в сказке Владимира Короткевича «зачин» этой экспозиции. Сборный образ. «Куфэрак» служил поэту из-под Гродно Петру Севруку. «Збанкі» – «быт» уже в прозе несвижанина Сергея Новика-Пяюна.

Геннадий Чистый, художник-оформитель: «Сначала концепция обсуждается, а потом пишется темплан, какие предметы есть, на что я должен рассчитывать. Несколько вариантов эскизов. Конечно, я помню Смолевичский район, там отец мой жил» .

За окнами с бумажными «фіранкамі» – белорусский «свет» конца XIX – начала XX века. Читайте классику. «Набожнік» – из семьи Максима Горецкого. Стали музейными вещами некогда обычные домашние собирали в экспедициях по литературным уголкам страны.

Во многих славянских языках есть слово «хата». Откуда – сегодня точно никто не скажет. Ищут «корни» в венгерском (у них ház – «дом»), иранском и даже английском языках. Часть учёных связывают «хату» с древним «ята», что означает «клеть» или «кладовая».

Выставочный зал – почти 60 квадратов, стандартная площадь «хаты». Структура пространства – тоже традиционная: «ад дзежкі да ложка». Учебники грамматики столетней давности из коллекции полесского фольклориста Александра Сержпутовского.

Светлана Кожемяко, научный сотрудник музея истории белорусской литературы: «Стаіць задача найбольшай даступнасці матэрыялаў для самастойнага наведвання. Мы распрацавалі сістэму тэкстаў, якія будуць размешчаны да кожнага кута этнаграфічнага ў хаце. Да тых падтэм, якія мы выбралі «прырода», «род», «Радзіма», «нараджэнне», «адраджэнне» – вершы Ларысы Геніюш».

Прошлое, настоящее, будущее – слова, которые объединяют три Года малой родины. Талантливый сын земли белорусской писал: «У тым краі, дзе мы з табой жывём… можа, і цяпер стаіць адна хата». Отныне сборный образ «дома – в музее, где всегда рады гостям.





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