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В музее истории белорусской литературы представили проект «Мова хаты»

03.06.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В музее истории белорусской литературы представили проект «Мова хаты»

«Мова хаты» – проект Года малой родины представили в музее истории белорусской литературы. Само место подсказало дизайнерское решение. Экспозиция «пад стрэхамі» – явная отсылка к этнографическим романам Кузьмы Чорного, Янки Брыля, Ивана Мележа. Красной нитью через всю выставку стихи Ларисы Гениюш. Этим летом исполняется 110 лет со дня рождения национальной поэтессы.

«У тым краі, дзе мы з табою жывём, стаяла... адна хата» – как в сказке Владимира Короткевича «зачин» этой экспозиции. Сборный образ. «Куфэрак» служил поэту из-под Гродно Петру Севруку. «Збанкі» «быт» уже в прозе несвижанина Сергея Новика-Пяюна.   

Геннадий Чистый, художник-оформитель: «Сначала концепция обсуждается, а потом пишется темплан, какие предметы есть, на что я должен рассчитывать. Несколько вариантов эскизов. Конечно, я помню Смолевичский район, там отец мой жил» .

За окнами с бумажными «фіранкамі» белорусский «свет» конца XIX – начала XX века. Читайте классику. «Набожнік» из семьи Максима Горецкого. Стали музейными вещами некогда обычные домашние собирали в экспедициях по литературным уголкам страны.   

Во многих славянских языках есть слово «хата». Откуда – сегодня точно никто не скажет. Ищут «корни» в венгерском (у них ház – «дом»), иранском и даже английском языках. Часть учёных связывают «хату» с древним «ята», что означает «клеть» или «кладовая».

Выставочный зал – почти 60 квадратов, стандартная площадь «хаты». Структура пространства – тоже традиционная: «ад дзежкі да ложка». Учебники грамматики столетней давности из коллекции полесского фольклориста Александра Сержпутовского.   

Светлана Кожемяко, научный сотрудник музея истории белорусской литературы:  «Стаіць задача найбольшай даступнасці матэрыялаў для самастойнага наведвання. Мы распрацавалі сістэму тэкстаў, якія будуць размешчаны да кожнага кута этнаграфічнага ў хаце. Да тых падтэм, якія мы выбралі «прырода», «род», «Радзіма», «нараджэнне», «адраджэнне» – вершы Ларысы Геніюш».

Прошлое, настоящее, будущее – слова, которые объединяют три Года малой родины. Талантливый сын земли белорусской писал: «У тым краі, дзе мы з табой жывём… можа, і цяпер стаіць адна хата». Отныне сборный образ «дома – в музее, где всегда рады гостям.   


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Теги: Гродно
 
 
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«Мова хаты» – проект Года малой родины представили в музее истории белорусской литературы. Само место подсказало дизайнерское решение. Экспозиция «пад стрэхамі»...
 
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