ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Стал известен первый финалист чемпионата Беларуси по мини-футболу

03.06.2020 22:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стал известен первый финалист чемпионата Беларуси по мини-футболу

В чемпионате Беларуси по мини-футболу проходит третий и решающий матч полуфинальной серии между оршанским «Витэном» и «Столицей». 

А первым финалистом турнира стал гомельский ВРЗ. В третьем поединке этот клуб обыграл лучшую команду регулярного сезона – БЧ. Итоговый счет встречи – 2:1. Оба мяча победители забили в первом тайме – счет открыл Евгений Клочко, затем отличился Иван Заяц. После перерыва соперники ответили голом Олега Ерёмина. ВРЗ вышел в финал в четвёртый раз подряд.

Финальная серия пройдёт до трех побед одной из команд. Первые матчи уже в ближайшее воскресенье. Самым титулованным клубом Беларуси является столичный «Дорожник», который побеждал в чемпионате страны шесть раз. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате Беларуси по мини-футболу проходит третий и решающий матч полуфинальной серии между оршанским «Витэном» и «Столицей».  А первым финалистом турнира...
 
Новости дня
Новости разные
 
В музее истории белорусской литературы представили проект «Мова хаты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика