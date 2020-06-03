Стал известен первый финалист чемпионата Беларуси по мини-футболу

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Беларуси по мини-футболу проходит третий и решающий матч полуфинальной серии между оршанским «Витэном» и «Столицей».

А первым финалистом турнира стал гомельский ВРЗ. В третьем поединке этот клуб обыграл лучшую команду регулярного сезона – БЧ. Итоговый счет встречи – 2:1. Оба мяча победители забили в первом тайме – счет открыл Евгений Клочко, затем отличился Иван Заяц. После перерыва соперники ответили голом Олега Ерёмина. ВРЗ вышел в финал в четвёртый раз подряд.

Финальная серия пройдёт до трех побед одной из команд. Первые матчи уже в ближайшее воскресенье. Самым титулованным клубом Беларуси является столичный «Дорожник», который побеждал в чемпионате страны шесть раз.

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