Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легковушки под Оршей

Источник материала: ОНТ

Смертельная авария произошла в среду, 3 июня, в Оршанском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным милиции, около 19 часов на автодороге вблизи деревни Нижняя Веравойша столкнулись легковой автомобиль Opel Zafira, за рулем которого был 36-летний житель Оршанского района, и грузовой тягач DAF с полуприцепом под управлением 52-летнего жителя Гродненской области.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

Фото: пресс-служба МВД Беларуси

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