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Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легковушки под Оршей
Источник материала: ОНТ
Смертельная авария произошла в среду, 3 июня, в Оршанском районе, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным милиции, около 19 часов на автодороге вблизи деревни Нижняя Веравойша столкнулись легковой автомобиль Opel Zafira, за рулем которого был 36-летний житель Оршанского района, и грузовой тягач DAF с полуприцепом под управлением 52-летнего жителя Гродненской области.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.
Фото: пресс-служба МВД Беларуси
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Смертельная авария произошла в среду, 3 июня, в Оршанском районе, сообщили в пресс-службе МВД. По данным милиции, около 19 часов на автодороге вблизи деревни Нижняя...
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