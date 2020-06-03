|
Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рассчитываться в магазине с помощью мобильного приложения «Оплати» весьма выгодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 3 июня по 31 июля покупайте товары в торговой сети «Виталюр» через мобильное приложение «Оплати» и получайте дополнительную скидку к бонусной карте в размере 5 %. Это акция от резидента Парка высоких технологий компании LWO – разработчика платежного сервиса «Оплати».
Понятно, что скидка не распространяется на акционные товары и товары со скидкой, упаковку, алкогольную и табачную продукцию.
Подробности акции и адреса магазинов можно посмотреть на сайте o-plati.by.
* На правах рекламы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO
Новости Беларуси. Рассчитываться в магазине с помощью мобильного приложения «Оплати» весьма выгодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 3 июня по 31...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)