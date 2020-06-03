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Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO

03.06.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рассчитываться в магазине с помощью мобильного приложения «Оплати» весьма выгодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 3 июня по 31 июля покупайте товары в торговой сети «Виталюр» через мобильное приложение «Оплати» и получайте дополнительную скидку к бонусной карте в размере 5 %. Это акция от резидента Парка высоких технологий компании LWO – разработчика платежного сервиса «Оплати».

Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO

Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO

Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO

Понятно, что скидка не распространяется на акционные товары и товары со скидкой, упаковку, алкогольную и табачную продукцию.

Подробности акции и адреса магазинов можно посмотреть на сайте o-plati.by.

Покупать через мобильное приложение «Оплати» и получать дополнительную скидку. Рассказываем о выгодной акции LWO

О других новостях экономики за 3 июня читайте здесь.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Рассчитываться в магазине с помощью мобильного приложения «Оплати» весьма выгодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 3 июня по 31...
 
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