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Новости экономики за 03.06.2020

03.06.2020 22:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Могут ли интернет-магазины устанавливать минимальную сумму заказа, надо ли платить подоходный налог с благотворительных сборов для медиков и сколько еще нотариусы будут консультировать бесплатно?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

НОТАРИУСЫ ПРОДОЛЖАТ БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ДО КОНЦА ИЮНЯ

Еще месяц бесплатно! Нотариальная палата приняла решение о продлении до конца июня акции по бесплатному консультированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводится оно в удаленном формате.

Новости экономики за 03.06.2020

Граждане могут обратиться к нотариусу по телефону или с помощью средств видеосвязи и получить ответ на интересующий вопрос. Правда, специалисты отмечают, что такая удаленная консультация является предварительной. В некоторых конкретных случаях полная информация может быть предоставлена только после оценки нотариусом всех имеющихся обстоятельств и необходимых документов.

Новости экономики за 03.06.2020

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Могут ли интернет-магазины устанавливать минимальную сумму заказа, надо ли платить подоходный налог с благотворительных сборов для медиков и...
 
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