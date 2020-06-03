|
Новости экономики за 03.06.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Могут ли интернет-магазины устанавливать минимальную сумму заказа, надо ли платить подоходный налог с благотворительных сборов для медиков и сколько еще нотариусы будут консультировать бесплатно?
НОТАРИУСЫ ПРОДОЛЖАТ БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ДО КОНЦА ИЮНЯ
Еще месяц бесплатно! Нотариальная палата приняла решение о продлении до конца июня акции по бесплатному консультированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проводится оно в удаленном формате.
Граждане могут обратиться к нотариусу по телефону или с помощью средств видеосвязи и получить ответ на интересующий вопрос. Правда, специалисты отмечают, что такая удаленная консультация является предварительной. В некоторых конкретных случаях полная информация может быть предоставлена только после оценки нотариусом всех имеющихся обстоятельств и необходимых документов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Могут ли интернет-магазины устанавливать минимальную сумму заказа, надо ли платить подоходный налог с благотворительных сборов для медиков и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)