Грабежи и мародерства захлестнули мегаполисы США. К чему приводит хаос? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Тема преодоления последствий от коронакризиса сегодня, пожалуй, даже важнее, чем сама пандемия. Выходить из него большинство государств будут не менее десятилетия – такой срок на восстановление своей экономики отмерил Конгресс США. И без того печальное положение дел усугубляют массовые беспорядки, охватившие всю Америку. Спустя неделю их уже связывают с экономическими и социальными проблемами в стране, а не с первопричиной – гибелью афроамериканца от рук полицейского.

Из-за погромов, которые устраивают толпы людей, 40 городов вынуждены ввести комендантский час. 26 штатов прибегли к помощи Национальной гвардии. В стычках погибли не менее 11 человек. Небезопасно уже и у Белого Дома. А теперь посмотрим, как на беспорядки реагирует демократическая Америка. Трамп уже пригрозил мобилизовать армию.

Соединенные штаты Америки сегодня разъединены как никогда. Детонатором общественного взрыва стала смерть чернокожего американца. Флойд – это имя стало лозунгом, символом борьбы. С другой стороны, этот случай вскрыл давно зреющий нарыв проблем в американском обществе.

Журналисты часто сравнивали происходящие на американских улицах с кадрами фильма ужаса «Судная ночь». Метафора весьма точная: и там, где художественный вымысел, и здесь, где реальная жизнь. После заката можно делать все, что хочешь. В итоге мы видим триумф насилия и жестокости. Впрочем, и среди белого дня Миннеаполис и Нью-Йорк, Хьюстон и Вашингтон, Атланта, Сан-Хосе, другие города захлебываются в грабежах, разбое и мародерстве. Ночь, день – нет правил, нет закона.

Резонный вопрос: а где полиция, которая призвана наводить порядок и защищать? И здесь – слепящий контраст. Стражи порядка либо выполняют роль манекенов, которые толпа не прочь попинать на камеры. Оружие есть, но его применение строго регламентировано. Поэтому лучше потерпеть, чтобы потом не проходить через еще более унизительные круги правосудия и не быть обвиненным в превышении полномочий или того хуже – расизме.

Либо нервы все же не выдерживают и начинается яростное противодействие с применением всего арсенала физического подавления. От газа до пуль, пока резиновых. Но через секунду под теми же камерами звучат возгласы: «Беспредел, у нас демократия и свобода!». В итоге, граждане приходят к выводу: власти нет, никто не поможет. Надо защищаться самостоятельно: брать в руки, если не винтовку, то хотя бы лук или биту.

Паралич власти ставит конкретного индивида перед куда более сложным выбором, чем «за кого отдать голос демократа или республиканца?». Сегодня многие и забыли, что в США в разгаре праймериз. Надо срочно за секунду решить: давить на газ и врезаться в разъяренную толпу или затормозить, и быть этой толпой растерзанным.

И вот уже президент Трамп вынужден проводить время в бункере. Даже сам по себе этот факт звучит не сильно обнадеживающе. Учитывая регалии США – первая экономика, самая сильная армия. Да и последующие призывы воспринимаются с долей скепсиса.

Дональд Трамп, президент США: «Я настоятельно рекомендовал каждому губернатору вывести на улицы Национальную гвардию. Если город или штат отказываются предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему за них».

Черное и белое. США сейчас на разломе и на развилке: какой путь выбрать. Один из них, как отмечают аналитики, может привести к полномасштабному гражданскому противостоянию. С этой дороги надо сворачивать. Чем быстрее, тем лучше.

А что же нам до всего этого? Это только кажется, что они далеко – там, за океаном, что это их проблемы. Опасное заблуждение! Нам также надо уметь отличать «черное и белое»! Чтобы не получилось, как в песне: «Прогулка в парке без дога может стать тебе слишком дорого». Помните, когда-то так и было… А пока – «белый дом, черный дым»!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram