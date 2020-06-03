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Президент Беларуси принял решение об отставке действующего состава правительства

03.06.2020 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 3 июня стало известно о том, что Президент Беларуси принял решение об отставке действующего состава правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом рассказали в пресс-службе главы государства.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Вечером 3 июня стало известно о том, что Президент Беларуси принял решение об отставке действующего состава правительства, сообщили в программе...
 
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