Мелания Трамп в графитовом платье восхитила поклонников

Источник материала: ОНТ

Новый выход в свет первой леди США Мелании Трипа обсуждают в соцсетях. Супруга президента США подчеркнула свою модельную фигуру, надев черное платье миди.

Она приняла участие в церемонии в честь Национального дня молитвы. Для этого выхода она выбрала строгий образ: графитовое платье от Dior без рукавов с отложным воротником и поясом, подчеркнув талию, и туфли на высоком каблуке.

При этом на ней был минимум украшений, а также непривычная укладка. Мелания выпрямила волосы, благодаря чему придала своему образу еще больше строгости.

Первая леди США опубликовала подборку фотографий с этого мероприятия в своем Instagram.

Поклонники оставили восхищенные комментарии в соцсети, отметив, что образ Мелании Трамп показывает настоящий стиль и класс.

Фото: Instagram

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