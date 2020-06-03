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Мелания Трамп в графитовом платье восхитила поклонников
Источник материала: ОНТ
Новый выход в свет первой леди США Мелании Трипа обсуждают в соцсетях. Супруга президента США подчеркнула свою модельную фигуру, надев черное платье миди.
Она приняла участие в церемонии в честь Национального дня молитвы. Для этого выхода она выбрала строгий образ: графитовое платье от Dior без рукавов с отложным воротником и поясом, подчеркнув талию, и туфли на высоком каблуке.
При этом на ней был минимум украшений, а также непривычная укладка. Мелания выпрямила волосы, благодаря чему придала своему образу еще больше строгости.
Первая леди США опубликовала подборку фотографий с этого мероприятия в своем Instagram.
Поклонники оставили восхищенные комментарии в соцсети, отметив, что образ Мелании Трамп показывает настоящий стиль и класс.
Фото: Instagram
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Новый выход в свет первой леди США Мелании Трипа обсуждают в соцсетях. Супруга президента США подчеркнула свою модельную фигуру, надев черное платье миди. Она...
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