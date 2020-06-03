ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мелания Трамп в графитовом платье восхитила поклонников

03.06.2020 22:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мелания Трамп в графитовом платье восхитила поклонников

Новый выход в свет первой леди США Мелании Трипа обсуждают в соцсетях. Супруга президента США подчеркнула свою модельную фигуру, надев черное платье миди.

Она приняла участие в церемонии в честь Национального дня молитвы. Для этого выхода она выбрала строгий образ: графитовое платье от Dior без рукавов с отложным воротником и поясом, подчеркнув талию, и туфли на высоком каблуке.

При этом на ней был минимум украшений, а также непривычная укладка. Мелания выпрямила волосы, благодаря чему придала своему образу еще больше строгости.

Первая леди США опубликовала подборку фотографий с этого мероприятия в своем Instagram.

Поклонники оставили восхищенные комментарии в соцсети, отметив, что образ Мелании Трамп показывает настоящий стиль и класс.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый выход в свет первой леди США Мелании Трипа обсуждают в соцсетях. Супруга президента США подчеркнула свою модельную фигуру, надев черное платье миди. Она...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси принял решение об отставке действующего состава правительства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика