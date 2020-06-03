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Под Оршей столкнулись Opel и фура: погибли два человека

04.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли в аварии, которая произошла вечером 3 июня в Оршанском районе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


Предварительно установлено, что вблизи деревни Нижняя Веравойша произошло столкновение Opel Zafira, которым управлял 36-летний водитель, и фуры DAF.

В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир Opel от полученных травм умерли на месте происшествия.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

 
 
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Авария произошла вечером 3 июня вблизи деревни Нижняя Веравойша.
 
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