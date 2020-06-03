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Сколько в Беларуси велосипедистов и как в стране развивается инфраструктура для любителей двухколесного транспорта?

03.06.2020 21:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сколько в Беларуси велосипедистов и как в стране развивается инфраструктура для любителей двухколесного транспорта?

Всемирный день велосипеда отмечают 3 июня в мире. Все явные преимущества двухколесного – экологичность, доступность и мобильность транспорта, а еще и поддержка физической формы. Потому и любителей крутить педали становится все больше. Почти у каждого третьего жителя крупных городов есть велосипед, а белорусская столица и вовсе вошла в тройку самых велосипедных городов СНГ, разделив пьедестал лишь с Москвой и Питером. Вместе с тем развивается инфраструктура для велолюбителей: растет протяженность велодорожек, появляются гаражи и парковки для двухколесного транспорта. 

Закрытые границ для семьи Неделько не проблема. Сколько еще маршрутов не изучено в родной стране: сели на велосипед – и вперед крутить педали! За плечами – путешествие в 2,5 тысячи километров за 53 дня вместе с маленькими детьми. Вместо фотографий – воспоминания в формате видеоблога. А там и подписчиков 8,5 тысяч набежит, чтобы вдохновляться такими велопрогулками. 

Велодорожки и даже отдельная полоса для велосипедистов, парковки и гаражи – все это уже часть инфрастуктуры с приставкой «вело». В этом году появился и электронный счетчик, чтобы видеть, сколько людей пользуются экотранспортом. Весной по инициативе столичного веломагазина в Минске установили четыре станции для самостоятельного ремонта двухколесных. Ориентир здесь на европейский опыт, но, конечно, каждый город развивает инфраструктуру по-своему. 

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества: «Есть Брест, который один из самых велосипедных городов, есть Гомель, который очень хорошо сейчас добавил и развивает структуру. Есть такие города, как Витебск, где создаются, но не так активно, как в других городах. Есть Давид-Городок, где от одной части города можно приехать к другой не спешиваясь, это комфортно». 

С конвейера за смену – 350 новых велосипедов, а то и больше. Неспроста же «аисты» – поэтому и разлетаются быстро. А вот сам Мотовелозавод можно и в «Красную книгу» занести как единственного производителя велосипедов в стране. Впрочем, сохранить производство – поручение Главы государства. Предприятие остается на плаву, а в 2020-м, помимо традиционных рынков, даже прорубили окно в Амстердам. Теперь в столице велосипедного движения обитает белорусская «двухколесная птица».

Александр Трофимов, заместитель директора предприятия «Мотовелозавод»: «Наши велосипеды уже начинают нравиться европейцам, потому что наш велосипед ничем не уступает европейскому аналогу. Над чем мы сейчас работаем и прирастаем – это электровелосипеды. И если в прошлом году в линейке электровелосипедов у нас было всего четыре модели, то в этом году у нас уже – шесть велосипедов». 

С велосипедами – как и в мире моды. Одни коллекции сменяют другие, что-то остается в тренде, какие-то модели уходят в прошлое. Условно делят двухколесные на «мужские» и «женские». И здесь «разграничительной линией» чаще всего становятся цвет или положение рамы. Главное, чтобы, как и в моде, «костюмчик сидел». В случае с велосипедом – был по размеру и комфортен в управлении. 

А для кого-то велосипед – целая путевка в большой спорт. Спортсмены национальной сборной по велоспорту завоевали пять лицензий на Олимпийские игры в Токио. И это тот случай, когда для хорошей подготовки и ходить далеко не нужно. Один из лучших велотреков Европы – под рукой. Не удивительно, что отмечают День велосипеда спортсмены, крутя педали. Сегодня в БГУФК провели традиционный велопробег.

Дмитрий Толкачев, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по велосипедному спорту: «Великолепно, что у нас есть такая база – база подготовки национальной команды. В первую очередь, наш велотрек – «Минск-арена». Велотрек с мировым именем, на котором были проведены и чемпионат мира, и чемпионат Европы, и кубки мира. В этом году здесь был установлен рекорд мира».

Социальная дистанция и никакого общественного транспорта, вдобавок физическая нагрузка – кажется, сейчас велосипеды как никогда кстати. Будет расти число любителей экотранспорта – там и инфраструктура стоять на месте не будет. По крайней мере, уже этим летом станет больше экспресс-станций для ремонта, на проспектах займутся бордюрами, они станут ниже. Для прокатных велосипедов предлагают отвести специальные парковки. И тогда, возможно, велосипед будет не у каждого третьего, а почти у каждого белоруса. 


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Всемирный день велосипеда отмечают 3 июня в мире. Все явные преимущества двухколесного – экологичность, доступность и мобильность транспорта, а еще и поддержка...
 
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