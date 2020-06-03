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«Блакiтнавокая». Уроженец Жодино Евгений Литвинкович написал песню о Беларуси

04.06.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Артист на карантине в Киеве пишет новый альбом, в который войдет его песня о родине.

«Блакiтнавокая». Уроженец Жодино Евгений Литвинкович написал песню о Беларуси
Семь лет Евгений Литвинкович — уроженец Жодино, начинавший свою певческую карьеру в городском Доме культуры в образцовой студии «Серебряная трель», живет в Киеве. В 2012 году он принял участие в шоу «Україна має талант», вышел в финал, занял 3 место и получил приглашение в «Х-Фактор», где завоевал 2 место. 31 мая 2013 года два первых сольных аншлаговых концерта Литвинковича прошли в Киеве. С тех пор Евгений постоянно выступает с концертами в Украине и за ее пределами, работает в жюри конкурсов, занимается благотворительностью и пишет песни.


— Когда начался карантин, отменились все гастроли, концерты, мне казалось, что будет много свободного времени, а сейчас его просто не хватает, — рассказал EX-PRESS.BY Евгений Литвинкович. Во время карантина в Киеве артист не только ведет кулинарный видеоканал, но и участвует в благотворительных проектах и онлайн-марафонах и пишет новые песни:

— Новый альбом начал писать еще до карантина — в студии были записаны несколько песен. Теперь работаем без спешки, с чувством, толком. На этой неделе я делаю аранжировку для песни «Блакiтнавокая» — это моя первая песня на белорусском языке.

Музыку песни «Блакiтнавокая» Евгений написал вместе с постоянным соавтором, композитором Марией Житниковой. Слова песни родились вместе с музыкой, говорит Евгений:

— Беларусь в моем сердце, а в моей песне — мои чувства. Люди услышали в ней патриотичность, боль и надежду. Мне это очень нравится.


Первый и пока единственный раз песня «Блакiтнавокая» прозвучала в благотворительном онлайн-марафоне для витебской больницы: 

— Моя песня о любви — прежде всего к тем, кто по-прежнему ждет меня в Беларуси, и к моей стране. Когда уезжаешь в другую страну, видишь, как могут происходить перемены, и очень остро ощущаешь, как дорога тебе твоя Родина Я думаю, что в переменах нет ничего страшного, это обычная практика цивилизованных стран, и она нужна Беларуси.
 
 
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Артист на карантине в Киеве пишет новый альбом, в который войдет его песня о родине.
 
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