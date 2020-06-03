Жителей Лиды волнует вопрос “Почему в городе не коcят траву?” (видео)

Источник материала: Lida.Info





На «горячую линию» Лидского телевидения поступают жалобы от лидчан о том, что в городе не косят траву.

Особенно она пошла в рост на придомовых территориях. Как оказалось, покосом травы в Лиде в этом году занимаются не только работники местного жилищно-коммунального хозяйства, но и одной из столичных организаций.

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