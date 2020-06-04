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Смущенный кот решил подраться со своим отражением в зеркале и рассмешил соцсети

04.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Смущенный кот решил подраться со своим отражением в зеркале и рассмешил соцсети

Забавный видеоролик с участием кота, увидевшего свое отражение в зеркале, набирает популярность в соцсетях.

На кадрах кот увидел себя в зеркале и сначала смутился, не понимая, что происходит, однако затем решил подраться со своим отражением в зеркале.

Ролик снят в Бангкоке. Как рассказал владелец кота, его питомец по кличке Бункун исцарапал все зеркало.

Сначала он настойчиво пытался ударить лапой по своему отражению, а затем начал поглаживать отражающую поверхность, изучая предмет.

Хозяин Бункуна добавил, что его кот был на самом деле в ужасе от того, что его «соперник» выглядел так же, как он, и повторял все его движения.

Пользователи соцсетей признались, что Бункун здорово насмешил их.

«Отличное видео! Коты умеют развлекать», «Это так забавно, мой кот тоже делал так, когда был маленьким», «Очень смешно!», – поделились мнением пользователи.

Фото: pexels

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Забавный видеоролик с участием кота, увидевшего свое отражение в зеркале, набирает популярность в соцсетях. На кадрах кот увидел себя в зеркале и сначала смутился,...
 
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