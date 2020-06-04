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«Слушайте, мы не народец, мы - народ». Кандидат в кандидаты Бабарико поехал по регионам

04.06.2020 06:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кандидат в кандидаты в президенты Виктор Бабарико отправился в тур по регионам. Первым в списке его визитов значился Гомель. Здесь он встретился с членами своей инициативной группы ну и с теми, кто пришел. Пришло немного — найти пикет претендента в кандидаты было не так-то и просто.


Место для встречи команда Бабарико выбрала, на первый взгляд, странное — крытая парковка на крыше ТЦ «Секрет». Почему бывший банкир предпочел неуютное техническое помещение пикету у цирка или универмага, куда бы, наверняка, пришло намного больше людей?

— Мы изначально планировали снять помещение с крышей, потому что у нас микрофоны и аппаратура. Но все залы почему-то оказались заняты. То есть сначала нам говорили да, а потом, когда уже мы готовили оплату, происходило странное — нам под различными предлогами отказывали. И так несколько раз. Мы даже хотели снять на несколько часов каток на Старом Аэродроме, но и там сказали, что у них репетиция каких-то танцев, — рассказывают организаторы встречи.


Сам бывший председатель правления Белгазпромбанка предпочел назвать ее не пикетом и уж кончено, не митингом, а беседой с инициативной группой и ее друзьями.

Сначала претендент в кандидаты вкратце рассказал о том, что необходимо сделать, чтобы жить лучше. Среди основных пунктов — экономические реформы, сменяемость верховной власти, самостоятельность регионов, запрос на инициативу, а не на исполнительность.




К микрофону пробиться было непросто. Поэтому люди задавали сразу по два, а то и три вопроса.

— Вы обеспеченный человек, зачем вам это президентство? И не боитесь ли последствий после?

— Последствий руководить страной с такими проблемами? — улыбается кандидат и срывает первые аплодисменты. — Боюсь. Я знаю эти проблемы примерно на 80%, а на 20 — нет. Поэтому боюсь. Зачем мне это? За державу обидно. Мне обидно, что за 26 лет мы так и не смогли построить экономику, которая бы обеспечивала нам уверенную независимость. В СССР Беларусь была лучшей республикой. У нас были самые лучшие производства. Беларусь находилась в уникальной ситуации. А сейчас мы ходим и просим денег (…) Назовите хоть одно успешное в Беларуси новое государственное производство, кроме IT. То, чем сейчас гордится Беларусь — это все частные предприятия. И их могло бы быть намного больше.

Вторая причина, которая по словам Бабарико, подтолкнула его к желанию идти в президенты — поведение власти во время эпидемии.

— У меня нет объяснения, почему так пренебрегают жизнями людей. Слушайте, мы не народец, мы — народ. Я не народец — я представитель славной когорты белорусов, — Бабарико снова аплодируют.


Претендента в кандидаты спросили об отношению к широкому в последние годы освоению радиационных территорий.

— Даже с моими не очень глубокими знаниями, мне кажется, что этого времени не достаточно, период полураспада он больше, чем 34 года. Нужно сделать две очень понятные вещи — пригласить экспертов, которые независимо оценят пригодность этих территорий для сельхозоборота. Просто взять и по-честному посмотреть. И исходя из этой правды построить систему освоения этих земель. Я вообще не очень понимаю, зачем мы это делаем. Мне кажется, что земель в Беларуси хватает. Другое дело, что нужно думать о людях в этих регионах, чем их занять. Но основной вопрос состоит все-таки в формировании правдивой оценки.

— Что будет с нами? — спросил мужчина, представившийся ипэшником?

— Перспектива у вас не радужная. Вы будете вытесняться, но помогать вам в этом нельзя.


Не обошли в Гомеле тему и интеграции с Россией.

— Я отношусь к любой интеграции положительно при соблюдении двух условий — когда не затрагивается суверенитет стран и когда эти процессы строятся на взаимовыгодных условиях. Беларусь пока тесно связана с Россией.

— Почему пока? — уточнил мужчина в толпе.

— Мы всегда говорим об интеграции в негативном ключе, потому что все время думаем о независимости. Вот я точно знаю, что за 10 лет мы не обойдемся отношениями с нашим основным поставщиком сырьевых ресурсов. А теперь такой пример — представьте тот же Илон Маск откроет систему, которая позволяет хранить вырабатываемую энергию. И наших мощностей хватит с лихвой. Тогда мы резко снизим потребление природного газа, потребление нефти. Стоимость киловатта за 10 лет уменьшилась в разы. Технологии позволяют нам надеяться на то, что мы избавимся от этой зависимости.

Говоря о Союзном государстве, Бабарико обратил внимание на то, что строится оно уже 20 лет. «Непонятно, что можно делать 20 лет? Может, надо на это как-то по-другому посмотреть?»


— Что сделаете в первую очередь, если станете президентом?

— В первую очередь нужно дать правду о ситуации с COVID-19, чтобы люди успокоились. Я уверен, что эта правда не так страшна. Второе — надо принять меры по восстановлению постковидной экономики. Делать вид, что у нас все хорошо — неправильно. Верить в то, что шести- или восьмимесячный ковидный период закончится за два месяца и к концу года все нормализуется, может только большой оптимист. Необходимо восстановление экономики как минимум на протяжении двух лет с сохранением льгот и стимулирующих мер.


Поинтересовались присутствующие и мнением кандидата о целесообразности строительства Белорусской АЭС.

— Мы находимся в тупике. С одной стороны у нас висит 10 млрд которые мы взяли, чтобы ее построить. С другой стороны — у нас есть электростанция, которая нам не очень нужна. У нас рядом Евросоюз, который отказывается у нас ее продукцию покупать даже за три копейки. А дальше еще страшнее — это то, что мы никогда, почему-то, не учитываем. Если у вас производство рассчитано на 100 единиц, а вы делаете 5, то постоянные издержки ставят цену на эти пять единиц такую, что вы ее даже внутри страны не продадите.


В момент проведения встречи стало известно об отставке правительства.

— Возьмете ли вы Румаса, если победите, в свою команду? — спросили журналисты Бабарико.

— Вы знаете, один раз я уже попал в такую историю, только наоборот, — пошутил он. — Большая часть людей в нашем правительстве достаточно умных и компетентных. Я видел предложения правительства, под 80% я готов подписаться, но не принято из этого ничего. То есть люди в правительстве знают, что делать, но их предложения не принимаются.

— Соберем мы сейчас миллион, выделит вам избирательная комиссия 15%, выйдет возмущенный народ на улицу, провокаторы разобьют пару витрин, начнутся репрессии. Меня волнует этот вопрос. У вас план какой-то есть по этому поводу? — спросил мужчина.

— Ребята, которые занимаются аналитикой, принесли мне цифры: на выборы сейчас собираются прийти 60%. 20% — не придут, еще 20% — неопределившиеся. Эти 40% — пока это «за». И наша цель — поднять эти 40% (…) Не хочу этого сценария и верю, что разум восторжествует. Я не верю, что придет время, когда армия пойдет против народа, против электорального большинства. Мой план на плавную передачу власти.


Бабарико много говорил о самоуправлении регионов. Он сторонник децентрализации страны.

— Никто лучше, чем местные люди не знают как правильно должен жить регион (…) Регионы сами должны решать, куда направлять свои деньги, которые поступают в виде налогов, и чтобы это было прозрачно. Мне кажется, вы готовы к местному самоуправлению, ну или к расширению ответственности за собственную судьбу. Гражданское сообщество Гомеля созрело, — отметил Бабарико и в качестве примера привел победу над флагштоком, а также вспомнил о гражданских активистах из Гомеля — создателе bycovid19 Андрее Стрижаке и блогере Сергее Тихановском.

—  Мы можем расходиться с Тихановским в понимании целей. Но те меры и методы, которые применяются сейчас по отношению к нему ни разу незаконны и точно носят провокативный характер.

Кстати, в этот же момент, стало известно, что в арендуемой студии Тихановского, а также на даче под Гомлем и в квартире мамы проходят обыски.

В четверг команда Бабарико отправится в Витебск. Затем в планах Бабарико встретиться с жителями Бреста, Гродно и Могилева.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Место для встречи команда Бабарико выбрала, на первый взгляд, странное - крытая парковка на крыше ТЦ «Секрет». Почему бывший банкир предпочел темное, холодное...
 
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