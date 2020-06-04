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Белорусский гандболист Борис Пуховский продлил контракт с запорожским «Мотором»

04.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский гандболист Борис Пуховский продлил контракт с запорожским «Мотором»

Капитан гандбольной сборной Беларуси Борис Пуховский продлил контракт с запорожским «Мотором». Новое соглашение с разыгрывающим рассчитано на год. 

Предстоящий сезон станет для него шестым подряд в украинской команде. Белорус стал лучшим снайпером команды в Лиге чемпионов, где вместе с Артёмом Корольком номинирован на звание одного из лучших игроков турнира. Вместе с Пуховским, напомним, в новом сезоне за «Мотор» сыграют еще три белоруса: Максим Бабичев, Иван Мороз и Вячеслав Бохан.

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Капитан гандбольной сборной Беларуси Борис Пуховский продлил контракт с запорожским «Мотором». Новое соглашение с разыгрывающим рассчитано на год.  Предстоящий...
 
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