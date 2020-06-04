Белорусский гандболист Борис Пуховский продлил контракт с запорожским «Мотором»

Источник материала: ОНТ

Капитан гандбольной сборной Беларуси Борис Пуховский продлил контракт с запорожским «Мотором». Новое соглашение с разыгрывающим рассчитано на год.

Предстоящий сезон станет для него шестым подряд в украинской команде. Белорус стал лучшим снайпером команды в Лиге чемпионов, где вместе с Артёмом Корольком номинирован на звание одного из лучших игроков турнира. Вместе с Пуховским, напомним, в новом сезоне за «Мотор» сыграют еще три белоруса: Максим Бабичев, Иван Мороз и Вячеслав Бохан.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram