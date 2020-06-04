Жалобу Бабарико на Лукашенко будут рассматривать 4 июня









Еврорадио узнало, что на этом заседании будет рассматриваться заявление Виктора Бабарико на Александра Лукашенко. узнало, что на этом заседании будет рассматриваться заявление Виктора Бабарико на Александра Лукашенко.





Как сообщалось ранее, претендент на президентский пост указал на нарушения, которые допускает как сам руководитель государства, так и его инициативная группа. Бабарико предложил не регистрировать Лукашенко кандидатом в президенты, если указанные в заявлении факты подтвердятся.





Ответы на некоторые из пунктов заявления Бабарико ЦИК согласно закону должна дать в течение четырех дней. Заявление было отправлено 1 июня — значит, ответ должен быть дан не позднее 5-го.





Также на заседании ЦИК будут рассматривать заявление Олега Гайдукевича, который отказался от дальнейшего участия в президентской гонке и снял свою кандидатуру.