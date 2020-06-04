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Жалобу Бабарико на Лукашенко будут рассматривать 4 июня

04.06.2020 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

4 июня пройдет очередное заседание Центральной избирательной комиссии. Как сообщается на сайте ЦИК, на нем будут рассматриваться "вопросы подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь, а также некоторые обращения, поступившие в Центральную комиссию".



Еврорадио узнало, что на этом заседании будет рассматриваться заявление Виктора Бабарико на Александра Лукашенко.

Как сообщалось ранее, претендент на президентский пост указал на нарушения, которые допускает как сам руководитель государства, так и его инициативная группа. Бабарико предложил не регистрировать Лукашенко кандидатом в президенты, если указанные в заявлении факты подтвердятся. 

Ответы на некоторые из пунктов заявления Бабарико ЦИК согласно закону должна дать в течение четырех дней. Заявление было отправлено 1 июня — значит, ответ должен быть дан не позднее 5-го. 

Также на заседании ЦИК будут рассматривать заявление Олега Гайдукевича, который отказался от дальнейшего участия в президентской гонке и снял свою кандидатуру.
 
 
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4 июня пройдет очередное заседание Центральной избирательной комиссии. Как сообщается на сайте ЦИК, на нем будут рассматриваться "вопросы подготовки и проведения...
 
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