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Жалобу Бабарико на Лукашенко будут рассматривать 4 июня
Источник материала: Партизан
4 июня пройдет очередное заседание Центральной избирательной комиссии. Как сообщается на сайте ЦИК, на нем будут рассматриваться "вопросы подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь, а также некоторые обращения, поступившие в Центральную комиссию".
Как сообщалось ранее, претендент на президентский пост указал на нарушения, которые допускает как сам руководитель государства, так и его инициативная группа. Бабарико предложил не регистрировать Лукашенко кандидатом в президенты, если указанные в заявлении факты подтвердятся.
Ответы на некоторые из пунктов заявления Бабарико ЦИК согласно закону должна дать в течение четырех дней. Заявление было отправлено 1 июня — значит, ответ должен быть дан не позднее 5-го.
Также на заседании ЦИК будут рассматривать заявление Олега Гайдукевича, который отказался от дальнейшего участия в президентской гонке и снял свою кандидатуру.
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4 июня пройдет очередное заседание Центральной избирательной комиссии. Как сообщается на сайте ЦИК, на нем будут рассматриваться "вопросы подготовки и проведения...
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