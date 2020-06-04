«На рынок хлынул дешевый металл». Сколько стоят металлические кровли и как выбрать надежные

Источник материала: Tut.by

Если бы мы предъявляли к крыше нашего дома только одно требование — чтобы она стоила недорого, но надежно защищала от дождя и снега, то можно было бы смело покупать обычный шифер. Однако теперь с выбором кровельных материалов дела обстоят иначе — на любой вкус и кошелек менеджер подберет вариант кровли. Сегодня мы расскажем об актуальных ценах на металлические кровельные материалы.

Черепица из металла

Металлочерепица у нас очень популярна. Причина народной любви очевидна — материал практичен, цены демократичные. Он самоомываем, на нем не скапливаются пыль, пыльца, не растет мох. При этом металлочерепица достаточно долговечна — есть кровли с гарантией более 50 лет.



Фото: krov.by

По сути металлочерепица — это отштампованный лист оцинкованной стали, с заранее нанесенным полимерным покрытием разных цветов, оттенков и фактур. К слову, на рынке кровель Беларуси можно найти металлочерепицу из алюминия. Это премиальный продукт с гарантией на покрытие 20 лет, на металл — 60 лет. Ориентировочная стоимость — от 11 евро за «квадрат».

Форма может быть как классическая, имитирующая черепичные кровли, так и совершенно необычные, передающие, например, фактуру плоской металлической плитки или деревянных гонтов (дранки).

Специалист по продажам компании «ГудРуф Торг» Виталий Курза советует при выборе качественной металлической кровли в первую очередь обращать внимание на три вещи: на толщину металла, содержание антикоррозионной защиты в виде слоя цинка (или его сплава с алюминием или магнием), химический состав и толщину покрытия. Эти три параметра влияют на стоимость и долговечность кровли.

От толщины стали зависит жесткость материала. Предпочтение стоит отдавать металлу 0,45−0,5 мм.



Фото: krov.by

А вот от коррозии металл защищает слой цинка — чем он толще, тем долговечнее будет кровля. На нашем рынке есть металлы с цинком от 80 г/м2 до 350 г/м2. Ориентироваться стоит на европейский стандарт с количеством цинка 275 г/м². Это первый класс цинкования (второй класс цинкования — 180 г/м²).

Также есть металлочерепица с более надежной защитой в виде сплавов — цинка и алюминия, цинка и магния. Использование сплавов существенно продлевает долговечность металлических кровель. При меньшем слое сплавы тем не менее эффективнее противостоят коррозии, чем толстый слой цинка.

Чтобы не запутаться во всех этих граммах и микронах, Виталий Курза подсказал, на что потребителю стоит обращать внимание.

— У всех металлических кровельных материалов есть такой параметр, как RC, — устойчивость к коррозии, — говорит он. — Чем он выше, тем лучше. Для условий Беларуси рекомендован металл с показателем не менее чем RC-3. Но для окрестностей Солигорска с его соляными шахтами, где металлические кровли коррозируют быстрее, нужна защита получше, с показателем RC-4 или 5.

Металлочерепица, которая защищена сплавами цинка с алюминием или магния, имеет класс устойчивости к коррозии RC-4 и выше. На данный момент самый устойчивый сплав — цинк с магнием. Польская металлочерепица с такой защитой стоит от 23 рублей за «квадрат».

У металлочерепицы есть разные виды полимерных покрытий. Они защищают кровлю от выгорания на солнце, химического воздействия и механических повреждений. У каждого производителя существует свой ряд торговых названий покрытий со своими характеристиками и сроком службы.

И чтобы не запутаться в технических параметрах, покупателю нужно ориентироваться на такой показатель, как устойчивость покрытия к ультрафиолету, который указывает, как долго цвета кровли не будет выгорать на солнце. В характеристиках он записан как показатель RUV. Чем он выше, тем дольше цвет крыши будет оставаться неизменным. Например, цвет металлочерепицы с показателем RUV3 останется неизменным в течение 10 лет (потеря цвета 10−15%, но визуально это незаметно). При RUV2 кровля за 10 лет на 60% потеряет свой цвет и это будет заметно. RUV4 — это максимальный показатель, который гарантирует, что 20 лет цвет кровли сохранится таким же, как и в момент монтажа.

Виталий объяснил, как разобраться в вопросе выбора покрытия.

— Есть два основных вида покрытий — полиэстер и полиуретан (матовые и глянцевые), — говорит он. — Металлочерепица с полиэстеровым матовым покрытием имеет показатель RUV3. В глянцевом исполнении — RUV2 (выгорают быстрее). В нашей стране чаще всего используют металлочерепицу с полиэстеровым матовым покрытием. Стоимость на нее — 13−25 рублей за м2. Дешевле только металлочерепица с глянцевым полиэстером — 9−12 рублей за м2.



Фото: krov.by

Полиуретановые покрытия отличаются толщиной слоем нанесения краски. Есть полиуретаны упрощенные, с толщиной краски 25−30 микрон (RUV3), а есть и со слоем в 50 микрон (RUV4). Цена на такую металлочерепицу — от 17 до 30 рублей за м2.

Металлочерепица имеет две гарантии — одна на покрытие (от года до 20 лет), вторая — на сквозную коррозию (от года до 60 лет).

При выборе любой металлической кровли стоит ориентироваться на цены не только самой металлочерепицы, но и учесть стоимость доборных элементов (планок, уплотнителей, саморезов, мембраны), облицовки дымоходов. Важно, чтобы доборные элементы были изготовлены из того же металла, что и остальная кровля. Это гарантирует, что скорость выцветания покрытия будут одинаковыми и доборы не будут выделяться на кровле.



Доборы из другого металла потеряли цвет раньше металлочерепицы. Фото: krov.by

Еще один важный момент — для крепления металлочерепицы нужно использовать лишь качественные саморезы с EPDM-прокладками. Дешевые китайские саморезы прослужат недолго — первым делом у них растрескивается резиновая прокладка, и кровля теряет свою герметичность — 5−10 лет и образуется протечка. Рекомендовано также раз в 10 лет поджимать саморезы.

«Полосатая» кровля

Еще один популярный материал для кровли — профлист — ошибочно считают более бюджетным вариантом. Виталий говорит, что от металлочерепицы он отличается лишь своим «полосатым» видом, а производится из того же металла, с одинаковыми покрытиями. Разница в цене может быть всего в 30−40 копеек.

А разговоры о том, что профлист дешевле металлочерепицы связаны с тем, что есть еще металлопрофиль для фасадов и заборов, который стоит от 7 рублей за «квадрат». Но для кровли он не годится, так как у кровельного профлиста есть специальный замок с капиллярной канавкой, который позволяет герметично соединять листы на крыше, и металл толще.



Фото: krov.by

Самый популярный металлопрофиль для кровли — с маркировкой МП 20 (высота трапеции 20 мм). У польских производителей маркировка другая — Т20.

Кроме того, по словам специалиста, сейчас на рынок хлынул дешевый тонкий металл (0,3−0,35 мм), который можно использовать только как забор на даче.

Стоимость квадратного метра кровельного листа (с толщиной металла от 0,45 мм) начинается от 10 рублей.

Фальцевая кровля

Эта кровля изготавливается из того же рулонного металла с полимерным покрытием, что и металлочерепица и профлист. Рулон шириной 1,25 метра разрезается на две узкие полосы, которые вставляются в станок, на котором формируется фальц (загиб). Именно этот загиб, образующийся в результате соединения листов (картин), получил название фальц. Сами картины (листы) металла крепятся к обрешетке при помощи специальных крепежных элементов — кляммеров.





Классика жанра — двойной стоячий фальц. Отсутствие внешних наружных креплений (саморезы, гвозди, скобы) и монтаж всех элементов в технике фальца позволяют добиться максимальной герметичности в местах стыков и примыканий даже на самых сложных кровлях. Это обстоятельство позволяет монтировать кровли с уклоном от 2−3 градусов. Однако стоит знать, что фальцевая кровля ощутимо дороже в монтаже. Работа с фальцем — это целое искусство.

Большее распространение у нас получили фальцевые кровли с самозащелкивающимся замком, так называемый клик-фальц. С ним проще работать, он дешевле классического фальца. Но его не рекомендуют использовать на кровлях с малым углом уклона.





Для монтажа фальцевой кровли могут применяться различные металлы как с покрытием, так и без. Это обстоятельство позволяет подобрать практически любой цвет и фактуру для кровли дома. Как правило, для фальцевой кровли используются следующие металлы: сталь оцинкованная или с полимерным покрытием, чистый кровельный алюминий или алюминий с покрытием, цинк-титан, медь кровельная.

Ориентировочная стоимость квадратного метра фальцевой кровли (из стали от 0,5 мм) — от 16 до 40 рублей. Титан-цинк стоит дороже — от 100 рублей.

Модульная металлочерепица

Модульная черепица может изготавливаться на том же станке, что и металлочерепица, из того же металла. Отличается в первую очередь своими размерами — физический размер одного модуля (усредненно) 720 мм х 1200 мм.

Углы модулей имеют специфическую форму, обеспечивающую идеальное сложение и прилегание друг к другу листов на поверхности крыши, создавая прямолинейную поверхность без видимых стыков, и кровля выглядит как единая монолитная конструкция. Кроме того, некоторые производители модульной металлочерепицы делают заводские стыковочные отверстия с выштамповкой. Это облегчает монтаж модулей между собой.



Фото: rland.by

Модульная металлочерепица может оснащаться такими доборными элементами, как штучные торцевые планки. Они повторяют волну черепицы, поэтому даже специалисту порой не удается отличить модульную металлическую кровлю от керамической.

Размеры, вес модулей позволяют работать на кровле всего одному кровельщику. Небольшие листы при необходимости можно подрезать прямо на крыше. В такую кровлю удобно врезать мансардные окна, дымоходы — нужно только снять несколько модулей в нужном месте.

Тренд модульной черепицы пришел из Польши. Это позволяет продавцам держать определенные складские запасы (листовую черепицу изготавливают только под конкретные размеры заказчика, процесс может занимать не одну неделю). Это увеличило оперативность поставок — в течение суток можно скомплектовать кровлю. Тренд подхватило большинство производителей в Беларуси и России.



Фото: domik-stroy.by

По стоимости модульная черепица не сильно отличается от листовой и зависит от тех же параметров — толщины металла, вида покрытия. На увеличение стоимости (до 15%) может повлиять только красивая упаковка.

Ориентировочная стоимость — от 9−18 рублей за «квадрат» российского производства, 18−30 рублей — европейского.

Композитная черепица

Этот кровельный материал является разновидностью металлочерепицы. Представляет собой панели небольших размеров с посыпкой из базальтового гранулята. Основой для большинства из них служит стальной лист толщиной 0,45 мм с защитой сплавами цинка и алюминия или магния (Aluzinc и Magnelis). Гарантия на материал — 50 лет.





Небольшие габариты кровельных панелей позволяют крыть кровли сложных форм с минимальными отходами — примерно 7−10%. Система укладки подкровельной гидроизоляции такая же, как и в случае с металлочерепицей.

Черепица крепится гвоздями, которые поставляются в комплекте с кровлей. Они бьются в торец ступени черепицы, связывая текущий и последующий ряды между собой и обрешеткой.

На лицевую сторону наносится каменный (базальтовый) гранулят и покрывается специальной глазурью. Благодаря ему поверхность приобретает фактуру натуральной черепицы, а кровля получается почти бесшумной. Цвет со временем не выгорает.





— Некоторые производители, оптимизируя расходы на производство, использовали не базальт, а кварц (по сути — песок), — рассказывает Виталий Курза. — Это отразилось на долговечности покрытия, и было много рекламаций — оно обсыпалось.

Ориентировочная стоимость — около 40 рублей.

Сколько стоит монтаж металлических кровель?

Приведем ориентировочные цены на кровельные работы с учетом работ по возведению стропильной системы и монтажа доборных элементов и водосточной системы. Эксперт уточнил, что расчет за монтаж кровли должен производится по геометрической площади крыши, а не по факту использования материала.

Кровля из листовой и модульной металлочерепицы оценивается одинаково — от 12 долларов за квадратный метр.

Из профлиста чуть дешевле — по 10 долларов за квадратный метр

Композитная черепица — от 15 долларов за квадратный метр.

Двойной стоячий фальц — 18−20 долларов за «квадрат», клик-фальц — 14−16 долларов за «квадрат».

Конечная стоимость кровельных работ зависят от сложности и особенностей крнкретной крыши. Все виды работ должны быть прописаны в смете. И не забывайте заключать договор на выполняемую работу с прописанными гарантийными обязательствами.