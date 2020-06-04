Пять самых важных технологий последних 25 лет по версии CNET

Источник материала: Tut.by

Известное западное издание CNET опубликовало материал , в котором рассказывает о 25 значимых, по их мнению, технологиях и гаджетах последних 25 лет. Кратко рассказываем, какие выводы сделала редакция ресурса, а также предлагаем проголосовать за самую важную с вашей точки зрения технологию в конце нашей статьи.

CNET пишет, что за 25 лет многое изменилось, но некоторые устройства продолжают делать нашу жизнь лучше, хоть они и зародились или начали становиться более значимыми еще в 90-х годах. Описывать всех 25 претендентов не будем (за них можно проголосовать ниже). Подробнее остановимся на первых пяти вариантах, о которых говорят в CNET.

Apple iPhone



Фото: The Verge

Хотя это и не был первый в мире смартфон, компания Apple сдвинула дело с мертвой точки в 2007 году. Социальные сети, процесс обмена сообщениями и мобильный интернет не были бы такими же мощными инструментами, если бы их не «освободили от оков» настольных компьютеров, не оптимизировали для работы с iPhone (и только в последующем — с десятками конкурентов).

Появление iPhone, по мнению CNET, привело к «гибели» фотоаппаратов-мыльниц, GPS-навигаторов, любительских видеокамер, КПК и MP3-плееров. Смартфоны же теперь используются как для онлайн-покупок, так и в качестве фонарика — получается своеобразный швейцарский нож.

«Спустя 13 лет после появления первого поколения iPhone смартфонами по всему миру пользуются более 3,5 миллиарда человек, что составляет половину населения Земли», — резюмировали в CNET.

Wi-Fi





Современный интернет в том виде, в котором мы его знаем, был бы невозможен без технологий беспроводной передачи данных — в частности, без Wi-Fi. В 1995 году для серфинга в Сети было необходимо проводное подключение, а в 97-м появились роутеры, позволяющие оставаться в интернете и свободно перемещаться с ноутбуком наперевес дома или в офисе без привязки к конкретному месту в комнате.

«С годами Wi-Fi становился все быстрее и быстрее и находил применение в компьютерах, мобильных устройствах и даже автомобилях. Сегодня Wi-Fi настолько важен в личной и профессиональной жизни каждого, что практически невозможно находиться в помещении, где его нет», — говорят в издании.

Интернет вещей



Изображение: Chris Oakley / flickr.com

Wi-Fi позволил не только на лету проверять e-mail, но и дал старт появлению устройств, которые подключаются к Сети и обмениваются данными между собой без участия человека. Такая система называется интернетом вещей. Термин придумали еще в 1999 году, хотя идея стала набирать популярность только в последнее десятилетие.

Сейчас по всему миру функционируют миллиарды аппаратов, подключенных к интернету и позволяющих работать девайсам из категории «умного дома». Подобные устройства могут, например, самостоятельно включать и отключать свет, проверять, кто находится возле входной двери, а также дают знать, когда в холодильнике заканчивается молоко. А еще гаджеты интернета вещей задействованы в области здравоохранения.

CNET пишет: в этом году рынок таких аппаратов составит 248 миллиардов долларов, через пять лет превысит полтора триллиона долларов.

Голосовые помощники





Многим голосовые помощники вроде Google Assistant, Amazon Alexa или Apple Siri сильно упрощают жизнь. Такие ассистенты могут рассказать юзеру о погоде, последних новостях, воспроизвести музыку и заодно позволят контролировать другие смарт-устройства в доме.

В 2019 году в мире было около 3,25 миллиарда устройств, способных работать с голосовыми ассистентами. Ожидается, что к 2023 году их станет восемь миллиардов. Впрочем, такие аппараты не лишены недостатков — особенно тех, что связаны с конфиденциальностью пользователей. Ведь в смарт-колонки и другие девайсы встроено по несколько микрофонов, которые способны передавать личную информацию на серверы сторонних организаций.

Bluetooth



Фото: pixabay.com

«Технология беспроводной связи, оказавшаяся незаменимой», — вот как Bluetooth описывают в статье. Технология призвана связывать два устройства на небольшом расстоянии и впервые появилась в 1999 году. Тогда ее планировалось применять для подключения гарнитуры к мобильному телефону.

Это было нужно, чтобы водители могли разговаривать во время движения. С тех пор Bluetooth существенно преобразился и применяется для соединения телефонов, планшетов, ноутбуков и даже автомобилей со множеством других аппаратов вроде наушников, колонок и даже слуховых аппаратов.

К 2018 году количество устройств, поддерживающих Bluetooth, во всем мире составило порядка десяти миллиардов. Несомненно, их количество продолжит расти.

Опрос Какую из этих технологий или гаджетов вы считаете самой важной? Apple iPhone 8% Дроны 0% Наборы для тестирования ДНК 10% Квантовые компьютеры 16% Соцсети 3% 3D-принтеры 10% Видео и аудио стриминг 3% Мобильные приложения 0% Автопилот в автомобиле 5% Вирусы-вымогатели 3% Распознавание лиц и искусственный интеллект 10% Wi-Fi 23% Интернет вещей 0% Bluetooth 0% Видеоконференции 0% VPN 5% Bitcoin и Blockchain 3% Голосовые помощники 0% MP3 0% Виртуальная реальность 2% С этого устройства голос уже учтен 62 ответа