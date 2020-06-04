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КГК: строители завысили стоимость жилья в Могилевской области более чем на 100 тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
За завышение стоимости жилья Комитет госконтроля Могилевской области наказал 25 организаций,
Проверки за последние полтора года показали, что строительные фирмы в Могилевской области получили из бюджета более чем 100 тыс. рублей сверх положенного. Так, по трем многоквартирным жилым домам, возведенным в том числе и для многодетных семей, других льготных категорий граждан, после проверки КГК уменьшены договорные цены на общую сумму 151,8 тыс. рублей.
За нарушения законодательства 25 организаций и 29 их должностных лиц привлечены к административной ответственности на 160,6 тыс. рублей.
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Завышены были в том числе цены на жилье для многодетных семей и других льготников.
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