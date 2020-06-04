КГК: строители завысили стоимость жилья в Могилевской области более чем на 100 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

За завышение стоимости жилья Комитет госконтроля Могилевской области наказал 25 организаций, сообщает Mogilevnews.by. Цена за «квадрат» не соответствовала реальной на 18 объектах.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Проверки за последние полтора года показали, что строительные фирмы в Могилевской области получили из бюджета более чем 100 тыс. рублей сверх положенного. Так, по трем многоквартирным жилым домам, возведенным в том числе и для многодетных семей, других льготных категорий граждан, после проверки КГК уменьшены договорные цены на общую сумму 151,8 тыс. рублей.

За нарушения законодательства 25 организаций и 29 их должностных лиц привлечены к административной ответственности на 160,6 тыс. рублей.