В Германии продается уникальный «парящий» автомобиль

Источник материала: ОНТ

Белый грузовик Innotruck с нависающей кабиной продается в Германии. Продавцом уникального автомобиля выступает дизайнер Луиджи Колани, информирует БЕЛТА со ссылкой на James Edition.

Колани создал Innotruck в 2012 году по заказу немецкой компании Siemens. Дизайнер работал вместе со специалистами Мюнхенского технического университета.

Внешне грузовик похож на космический корабль или реактивный самолет. Одноместная кабина располагается над кузовом. Необычное месторасположение и панорамные окна придают процессу вождения ощущение парения над дорогой.

Кабина Innotruck оборудована сенсорными дисплеями, они настраиваются под каждого водителя индивидуально. В пассажирском отделе машины созданы кухня и комната отдыха. Грузовик оснащен встроенными солнечными панелями и ветрогенератором, с их помощью автомобиль сам вырабатывает энергию.

Innotruck не сертифицирован, поэтому его нельзя использовать на дорогах общего пользования. Цена на грузовик сообщается только потенциальным покупателям.

Всего в мире есть две подобные машины – одна выставлена на продажу, вторая принадлежит семье дизайнера Колани.

Фото: James Edition

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