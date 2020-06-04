Виктор Бабарико: Мой план — это на 90% эволюционная передача власти

поговорили с совершенно новым лицом, неожиданно ворвавшимся в белорусскую политику. Столь бурно начавшаяся кампания по президентским выборам РБ продолжается. «Сильные Новости»с совершенно новым лицом, неожиданно ворвавшимся в белорусскую политику.

Кандидат в секрете

Встреча с Виктором Бабарико состоялась в ТЦ «Секрет» в автомобильном паркинге. На мероприятие по эпидемическим соображениям были приглашены только журналисты и члены инициативной группы, но все равно постепенно собралось около ста человек. Место в «Секрете», очевидно, было выбрано случайно, но стало в своем роде символичным — внезапное решение респектабельного банковского топ-менеджера «заняться политикой» действительно может таить в себе и секреты, и неожиданности.





Поэтому журналисты в очередной раз попросили Виктора Бабарику раскрыть главный секрет — зачем он идет в президенты? На этот вопрос претендент ответил цитатой из советского кинофильма «Белое солнце пустыни»: «За державу обидно».





На самом старте своей кампании Бабарико заявлял, что не верит в фальсификацию голосования и в возможные преследования его самого и членов его команды. Сегодня ситуация с уголовным делом вокруг блогера Сергея Тихановского, арест Николая Статкевича и задержания десятков активистов говорит о том, что где-то наверху стали склоняться к «жесткому сценарию». Еще никогда президентские кампании не начинались с таких мер уже на стадии сбора подписей.





Теперь команда Бабарико формирует гражданскую инициативу «Голос». Ее задача — оказание помощи всем пострадавшим в ходе кампании, в том числе — материальной поддержки, сбор информации о нарушениях, а также формирование избирательных комиссий. Этому претендент придает особое значение. Видимо, ввиду отсутствия прошлого негативного избирательного опыта, или в силу других причин, Виктор Бабарико верит — комиссии удастся пополнить независимыми участниками. «Ну разве, когда мы соберем подписи за уважаемого человека, ему смогут отказать во включении в избирательную комиссию?» — рассуждает экс-банкир.

Сокращения и малый бизнес

Вопросы о том, как предотвращать фальсификации и что делать в день голосования, в случае если это случится, много раз звучали от собравшихся.





Свою уверенность в «честности» белорусских выборов Виктор Бабарико ранее мотивировал тем, что в век «диджитализации» трудно скрыть от общества объективный результат подсчета голосов. И сейчас Виктор Бабарико по-прежнему верит, что каждый, имеющий смартфон, сможет сделать эти выборы прозрачными. Но о том, что претендент предлагает делать во время выборов — мы скажем чуть позже.













Встреча же началась со выступления потенциального кандидата, который много говорил о проблемах Беларуси. При этом львиная доля внимания была уделена экономике. Отмечалось, что за последние двадцать пять лет в стране не было создано ни одного крупного государственного предприятия, кроме, пожалуй, ПВТ. Но только у малого и среднего бизнеса занято более 50 процентов работников. Сначала проедался советский запас, потом государство стало одалживать деньги по всему миру. В результате была построена «паразитическая модель» экономики. Бывший председатель правления ОАО «Белгазпромбанк», естественно, видит выход в углублении «рыночных реформ». Впрочем, об этом говорят либо будут говорить и все остальные кандидаты. А как это видит именно Виктор Бабарико?





Претендент призвал не бояться слово «реформы» и «приватизация», как и того, что это может привести к сокращению рабочих мест. По мнению потенциального кандидата, прежде чем проводить приватизацию, государство должно заранее подготовить рабочие места для увольняемых. Бабарико видит возможным занять их на новых предприятиях малого и среднего бизнеса и обещает создать для них благоприятный климат, в отличие от нынешнего режима проверок. Правда, не было уточнено главное — откуда возьмутся для новых субъектов бизнеса свободные ниши на рынке? И платежеспособный спрос населения?





Вопрос от «Сильных Новостей»: о взаимоотношениях между финансовым капиталом и реальным сектором. Тем более, что сам Бабарико в своем выступлении упомянул наш Белорусский металлургический завод. На сегодня представители многих предприятий жалуются на очень высокие банковские ставки по кредитам. Тот же «БМЗ», одно из ведущих предприятий Беларуси, получает валютные кредиты под 11-16%, займы в белорусских рублях — под 20%. По крайней мере, именно такие данные указаны в 2019 году на официальном сайте предприятия. В результате в 2018 году «БМЗ» имело кредитов, долгов и обязательств на 4 239 045 тысяч рублей, в то время как ее совокупные активы составляли 4 487 450 тысяч. Основные средства предприятия в размере более 2 миллиардов уже являются залогом банкам по кредитам.





При этом Виктор Бабарико не согласился с реальностью озвученных процентных ставок и посчитал их слишком завышенными. По мнению экс-банкира, главное — это не кредиты, а эффективное освоение инвестиций. Сегодня же, как считает претендент, директорский корпус лишен хозяйственной самостоятельности, а распоряжаясь сотнями миллионов долларов, директора получают слишком низкую зарплату. И, как считает Бабарико, это ведет к хищениям и коррупции.









Претендент также считает, что при грамотном подходе вполне можно наладить производство и на «Гомсельмаше», и на других «запущенных» заводах.

Высокий пенсионный возраст

Разумеется, что наших людей более всего волнуют социальные проблемы. Претендент считает, что основой развитой социальной сферы может быть только эффективная экономика. С этим трудно не согласиться. А как это будет выглядеть на практике?





«Сильные Новости» задали вопрос о том, что потенциальный кандидат думает об обязательной контрактной системе и повышении пенсионного возраста. По поводу контрактов Виктор Бабарико сказал следующее:





— Если контракты принудительные — то я к насилию отрицательно отношусь всегда. А что касается контрактов вообще... Как руководитель, я раньше хотел заключать контракты с лучшими людьми на 3-5 лет, но не всегда получалось их удержать. Теперь я понял — а зачем держать работника, если он не хочет у меня работать? Он будет просто курить и ничего не делать. Теперь я понимаю, что правильный человек уверен в своей компетенции. А если работник просит заключить со мной контракт на 3-5 лет — значит, он не уверен в своей компетенции? И я, как работодатель, начинаю сомневаться — нужен ли мне такой человек? Развитие индивидуального умения работника — вот, что на самом деле важно. Поэтому контрактная система — это пережиток эпохи, когда довлели корпорации.





Безусловно, в своем ответе Виктор Бабарико рассуждал о контрактной системе с точки зрения работодателя. Для большинства же наемных работников срочные контракты являются фактором, делающим их мало защищенными перед нанимателем.









Что касается пенсионного возраста, то Бабарико в целом поддерживает его повышение. Прежде всего — с точки зрения экономической целесообразности. Он считает также, что сейчас продолжительность жизни человека возросла. Но претендент, в свою очередь, задал вопрос аудитории — почему женщины при более высокой продолжительности жизни уходят на пенсию раньше мужчин? Корреспондент «Сильных Новостей» предположил, что в 30-е годы, когда вводилась пенсионная система, женщины жили меньше «сильного пола».





Образование, по мнению претендента, должно быть адаптировано к новой реальности с использованием цифровых технологий. Что касается здравоохранения, то нужно сохранить бесплатную медицину, основы которой были заложены еще в советское время, но ее стоит дополнить для желающих платным медицинским обслуживанием и страховой медициной.

Международная повестка и региональная самостоятельность

Один из гомельчан от имени «народа» задал вопрос о взаимоотношении с Россией и ЕС. Виктор Бабарико считает, что интеграция может быть полезной с разными странами, но главное, чтобы она отвечала национальным интересам и не вела к зависимости. По его мнению, в ближайшее время РФ будет важна для Беларуси как поставщик углеводородного топлива и рынок для сбыта продукции. Но ничто не вечно, а сейчас все очень стремительно развивается. Виктор Бабарико говорит:





— А вдруг завтра Илон Маск изобретет средства для сохранения и накопления энергии? И тогда все очень сильно поменяется.





Гомельчанин уточнил: а что претендент думает конкретно о Союзном государстве России и Беларуси? Виктор Бабарико сказал, что раз за столько лет оно так и не заработало, значит, здесь что-то не так.





Больше, чем международной политике, претендент уделил внимания региональной повестке. Он сказал, что с удовольствием наблюдает за успехами гражданского общества в Гомеле. И то, что среди потенциальных кандидатов в президенты так много гомельчан, тоже говорит о том, что здесь живут неравнодушные, активные люди. Бабарико считает очень важным децентрализацию и самостоятельность регионов.





Виктор Бабарико обратил внимание и на еще одну специфику гомельского региона — коррупция и клановость здесь развита очень сильно. При этом одна из присутствующих женщин заявила, что с передачей самостоятельности на места надо быть осторожным. Раньше в Гомеле было много оборонных предприятий, теперь они закрыты или слабо работают, интеллигенция потеряла свое былое значение. А Гомель еще в недавнем прошлом был оплотом организованной преступности. «Неужели у вас до сих пор орудуют банды?» — полушутя-полусерьезно спросил потенциальный кандидат. Конечно, ОПГ в Гомеле давно нет. Но





Сомнения же по поводу готовности гомельчан к развитию самоуправления претендент развеял:





— Я считаю, что передо мной стоит не народец, а люди. И они вполне могут брать ответственность на себя.





Представитель того самого гражданского общества Евгений Меркис задал вопрос о том, что претендент думает о попытках рекультивации земель в чернобыльской зоне? Виктор Бабарико ответил:





— Как физик я знаю, что радиоактивные вещества распадаются. Нужно сделать две простые вещи. Давайте пригласим экспертов, и они независимо оценят пригодность этих территорий к развитию сельского хозяйства. Ведь очень часто страхи мы создаем сами. Ситуация в Беларуси даже сейчас не такая страшная, как кажется в головах наших. Чего нам не хватает, так это правды. И исходя из этой правды, построим систему освоения этих земель.

«Наша система не так уж плоха, но надо изменить запрос...»

Прямо во время разговора на мобильные телефоны стали приходить сообщения о том, что действующий президент отправил правительство РБ в отставку. Журналистка БЕЛАПАН Алена Германович задала вопрос: «Взял бы Виктор Бабарико его прежний состав в свое новое правительство?» Претендент ответил, что многих министров и других нынешних должностных лиц, безусловно, взял бы.





— Многие из этих людей делают толковые предложения. — сказал Виктор Бабарико. — Но эти предложения читаются и закрываются. Мое понимание того, что нужно делать — на 80% совпадает с их мнением. Просто надо делать то, что они предлагают. Я считаю, что это достаточно молодое правительство на сегодня способно отвечать новым запросам. И я думаю, для них не будет шоком, если им предложить что-то делать и отвечать за это.





По мнению Виктора Бабарыки, существующая система далеко не во всем плоха. Он говорит, что ей «просто надо по-другому сформулировать запрос».









Потенциальный кандидат в президенты сообщил также, что он выступает против революционных изменений, люстраций и преследований, кроме тех случаев, когда были совершены уголовные преступления. Он надеется, что на этих выборах в различных госструктурах будут люди, которые станут поступать по совести. По мнению претендента, до 2015 года большинство избирателей на самом деле голосовало за действующую власть. А если в этот раз 50% проголосует против, то это будет уже совсем другая ситуация. Как математик по базовому образованию, Виктор Бабарико живо оперировал цифрами предварительных электоральных предпочтений. Пока он оценивает свой потенциал скромно — примерно в 30% от общего количества избирателей.





«Сильные Новости» также задали вопрос: «Сколько подписей собрано на сегодня?» По данным штаба претендента, на сегодняшний день он располагает примерно 90 тысячами подписей. Сам Виктор Бабарико убежден, что его зарегистрируют:





— Я уверен, что власть не настолько испугана и слаба, чтобы даже «на ковер» не выйти. Не зарегистрировать нас — это значит показать всему миру и Беларуси, что она боится.





Потенциальный кандидат предположил, что если будет собрано 100 тысяч подписей, то зарегистрируют и Светлану Тихановскую.





О своих же дальнейших замыслах Виктор Бабарико высказался коротко:





— Мой план — это на 90% эволюционная передача власти.





Менеджер и президент

Виктор Бабарико родился в Минске в 1963 году. Закончил физико-математический факультет БГУ, Академию управления при Кабинете министров Беларуси, магистратуру Белорусского государственного экономического университета. Работать начинал в НПО порошковой металлургии, где стал начальником отдела внешнеэкономических связей.





В 1995 году перешел в банковскую сферу. В 2000 году возглавил правление ОАО «Белгазпромбанка». Банк контролируется российской группой «Газпром» и является крупнейшим частным банком в Беларуси.





Виктор Бабарико был инициатором ряда культурных проектов, в частности, по возвращению в нашу страну картин Марка Шагала и Хаима Сутина.





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