У мозырского фермера, которого снимал Тихановский - обыски, задержали автор канала «Мозырь для жизни»

Источник материала: Tut.by

Под Мозырем проводят обыск у фермера, которого снимал Тихановский. Также задержан автор канала «Мозырь для жизни», сообщает региональный портал «Полесская Весна».



Александр Сираш. Скриншот из видео Серея Тихановского

В деревне Прудок Мозырского района среди ночи сотрудники правоохранительных органов приехали в хозяйство фермера Александра Сираша, где Сергей Тихоновский записывал шуточное «интервью прикорытников», и начали обыск.

Также из Мозыря сообщают о задержании Александра Цуканова, автора YouTube-канала «Мозырь для жизни», который только 2 июня освободился после отбытия 25 суток ареста за участие во встрече с Сергеем Тихоновским в Мозыре 3 мая. Также задержан друг Цуканова Денис, который приходил поддержать Александра на суде и встречал его во время освобождения из ИВС.

Вчера, 3 июня Гомелем и в его офисе — обыски. Блогер переведен в СИЗО на Володарку">проходил обыск на даче Сергея Тихановского под Гомелем.

Обыск проходит в рамках расследования уголовного дела по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Сергей Тихановский задержан по ней в качестве подозреваемого. До дачи обыск прошел в его гомельском офисе, где, как сообщили TUT.BY друзья Тихановского, взломали дверь.

Как сказано в постановлении на обыск, которое показали друзьям блогера (оно есть в редакции), 3-е управление ГУБОПиК МВД установило, что Сергей Тихановский проживал на даче, а также использовал для работы арендованное помещение в Гомеле.

«По указанным адресам, по имеющейся у 3-го управления ГУБОПиК информации, могут храниться предметы и документы, имеющие значение для расследования указанного уголовного дела», — сказано в постановлении.

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации , милиция — о нападении на ее сотрудников.

Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Всего по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после инцидента в Гродно на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.