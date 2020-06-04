ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

У мозырского фермера, которого снимал Тихановский - обыски, задержали автор канала «Мозырь для жизни»

04.06.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Под Мозырем проводят обыск у фермера, которого снимал Тихановский. Также задержан автор канала «Мозырь для жизни», сообщает региональный портал «Полесская Весна».


Александр Сираш. Скриншот из видео Серея Тихановского

В деревне Прудок Мозырского района среди ночи сотрудники правоохранительных органов приехали в хозяйство фермера Александра Сираша, где Сергей Тихоновский записывал шуточное «интервью прикорытников», и начали обыск.

Также из Мозыря сообщают о задержании Александра Цуканова, автора YouTube-канала «Мозырь для жизни», который только 2 июня освободился после отбытия 25 суток ареста за участие во встрече с Сергеем Тихоновским в Мозыре 3 мая. Также задержан друг Цуканова Денис, который приходил поддержать Александра на суде и встречал его во время освобождения из ИВС.

Вчера, 3 июня Гомелем и в его офисе — обыски. Блогер переведен в СИЗО на Володарку">проходил обыск на даче Сергея Тихановского под Гомелем.

Обыск проходит в рамках расследования уголовного дела по ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса. Сергей Тихановский задержан по ней в качестве подозреваемого. До дачи обыск прошел в его гомельском офисе, где, как сообщили TUT.BY друзья Тихановского, взломали дверь.

Как сказано в постановлении на обыск, которое показали друзьям блогера (оно есть в редакции), 3-е управление ГУБОПиК МВД установило, что Сергей Тихановский проживал на даче, а также использовал для работы арендованное помещение в Гомеле.

«По указанным адресам, по имеющейся у 3-го управления ГУБОПиК информации, могут храниться предметы и документы, имеющие значение для расследования указанного уголовного дела», — сказано в постановлении.

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников.

Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Всего по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после инцидента в Гродно на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Под Мозырем проводят обыск у фермера, которого снимал Тихановский. Также задержан автор канала «Мозырь для жизни», сообщает региональный портал «Полесская Весна».
 
Новости дня
Новости разные
 
Около 2000 детей смогут оздоровиться в школьных лагерях Бреста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика