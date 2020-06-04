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Дерево упало на веранду детского сада в Витебске: спасатели устранили угрозу

04.06.2020 08:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дерево упало на веранду детского сада в Витебске: спасатели устранили угрозу

Начало июня выдалось ветреным. МЧС призывает к осторожности вблизи ветхих строений и деревьев. В Витебске спасателям пришлось выезжать по вызову в один из детских садов. На его территории порывом ветра повалило дерево. 

Черешня упала прямо на веранду, где обычно днём отдыхают дети. В этот момент там никого не было и обошлось без пострадавших. Спасатели устранили угрозу, повалили дерево на землю и уже здесь распилили.   

Ирина Шатило, председатель профкома детского сада №55 г. Витебска: «Дерево было абсолютно нормальным, как в принципе все они, аварийных нет, потому что своевременно спиливаются, ну а в связи с такой погодной обстановкой так получилось».

Всего на территории детского сада 90 деревьев. Все они были проверены и обнаружилось ещё одно дерево представляющее угрозу. Спасатели решили проблему на месте.

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Теги: Витебск
 
 
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Начало июня выдалось ветреным. МЧС призывает к осторожности вблизи ветхих строений и деревьев. В Витебске спасателям пришлось выезжать по вызову в один из детских...
 
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