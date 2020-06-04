|
Дерево упало на веранду детского сада в Витебске: спасатели устранили угрозу
Источник материала: ОНТ
Начало июня выдалось ветреным. МЧС призывает к осторожности вблизи ветхих строений и деревьев. В Витебске спасателям пришлось выезжать по вызову в один из детских садов. На его территории порывом ветра повалило дерево.
Черешня упала прямо на веранду, где обычно днём отдыхают дети. В этот момент там никого не было и обошлось без пострадавших. Спасатели устранили угрозу, повалили дерево на землю и уже здесь распилили.
Всего на территории детского сада 90 деревьев. Все они были проверены и обнаружилось ещё одно дерево представляющее угрозу. Спасатели решили проблему на месте.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало июня выдалось ветреным. МЧС призывает к осторожности вблизи ветхих строений и деревьев. В Витебске спасателям пришлось выезжать по вызову в один из детских...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)