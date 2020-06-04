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Спустя 61 год Bentley прекращает выпуск своей 6,75-литровой «восьмерки»
Источник материала: Tut.by
Компания Bentley объявила о прекращении выпуска легендарных двигателей V8 каноническим объемом 6,75 л — последний экземпляр мотора L-серии на днях был собран вручную на исторической фабрике в Крю.
Им оснастят последний экземпляр седана Mulsanne, о прекращении выпуска которого в Крю объявили еще зимой, анонсировав прощальную версию
В настоящее время это вполне современный агрегат, располагающий, в частности, облегченной шатунно-поршневой группой, двумя турбокомпрессорами, механизмом деактивации половины цилиндров и регулировкой фаз. На спецверсии Mulsanne 6.75 он развивает 530 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Однако дальнейшее совершенствование мотора не имеет смысла — и не в последнюю очередь ввиду все ужесточающихся норм токсичности.
За все время производства Bentley собрала порядка 36 тысяч классических нижневальных «восьмерок».
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Компания Bentley объявила о прекращении выпуска легендарных двигателей V8 каноническим объемом 6,75 л - последний экземпляр мотора L-серии на днях был собран вручную на...
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