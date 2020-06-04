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Спустя 61 год Bentley прекращает выпуск своей 6,75-литровой «восьмерки»

04.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Bentley объявила о прекращении выпуска легендарных двигателей V8 каноническим объемом 6,75 л — последний экземпляр мотора L-серии на днях был собран вручную на исторической фабрике в Крю.


Им оснастят последний экземпляр седана Mulsanne, о прекращении выпуска которого в Крю объявили еще зимой, анонсировав прощальную версию Mulsanne 6.75 Edition. Пришедший на смену рядной «шестерке» Bentley мотор V8 является одним из старейших выпускаемых двигателей в мире. Он дебютировал еще в конце 50-х гг. на модели Bentley S2 и с тех пор, разумеется, нижневальный мотор неоднократно модернизировался — изначально он развивал около 180 л.с. и имел объем 6,2 л, но в 1971 году его увеличили до нынешних 6,75 л. В начале 80-х гг. с дебютом седана Mulsanne Turbo двигатель оснастили турбонаддувом.



В настоящее время это вполне современный агрегат, располагающий, в частности, облегченной шатунно-поршневой группой, двумя турбокомпрессорами, механизмом деактивации половины цилиндров и регулировкой фаз. На спецверсии Mulsanne 6.75 он развивает 530 л.с. и 1100 Нм крутящего момента. Однако дальнейшее совершенствование мотора не имеет смысла — и не в последнюю очередь ввиду все ужесточающихся норм токсичности.


За все время производства Bentley собрала порядка 36 тысяч классических нижневальных «восьмерок».

 
 
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Компания Bentley объявила о прекращении выпуска легендарных двигателей V8 каноническим объемом 6,75 л - последний экземпляр мотора L-серии на днях был собран вручную на...
 
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