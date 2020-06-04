Лукашенко отправил правительство в отставку

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко отправил в отставку действующее правительство. Указ подписан 3 июня.

Ранее на совещании глава государства сообщил, что революции при смене состава правительства страны не будет.

Также Лукашенко отмечал, что данное решение связано с тем, чтобы, голосуя на ближайших выборах президента люди «понимали заранее, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью и социально-экономическим развитием».

О своем намеренении сформировать новый состав правительства президент заявил еще 25 мая.