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Что происходит с крупным ретейлером хозтехники TTN.by. Временно отключён?

04.06.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У одного из крупнейших ритейлеров в Беларуси — TTN.by начались проблемы с сайтом и доставкой.
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Вторые сутки сайт одного из крупнейших белорусских онлайн-гипермаркетов TTN.by недоступен для посетителей. Зайдя по привычному адресу, вы увидите заглушку “По техническим причинам сейчас наш магазин не работает”. 

Телеграм-канал “Эканоміка” рассказывает, что главный офис компании посетили представители силовых ведомств.

Офис компании на улице Скрыганова сейчас закрыт. Дежурный охранник в здании рассказал Еврорадио, что не знает почему.

В чатах “Телеграма” появился скриншот переписки якобы с одним из сотрудников TTN.by, где он рассказывает, что в офис нагрянули из “финансовой полиции” и началась “полная *опа”.

Доставка тоже перестала работать. Люди жалуются, что заказы не приезжают и никто не предупреждает о том, что курьерская доставка перестала работать. В пунктах самовывоза говорят клиентам, что вместе с сайтом легла и база заказов.

Онлайн-гипермаркет TTN.by принадлежит компании ООО “Виастрим”, существующей с 2011 года. Один из лидеров на рынке компьютерной техники и один из крупнейших ретейлеров бытовой техники.
Сейчас в интернет-каталоге “Онлайнера” написано, что магазин временно отключён.

При попытке позвонить на номера компании вы либо попадаете на отключённый номер, либо окажетесь в очереди ожидания. А когда дождётесь своей очереди, ваш вызов просто сбросится. Телефон поддержки не отвечает.

На сайтах отзывов у онлайн-гипермаркета не самая хорошая репутация и очень много негативных отзывов. Так, в марте один из покупателей рассказал про ужасающий сервис в пункте выдачи и непонятные гарантии на товар. А чек при оплате товара выдают “от какого-то ипэшника”:

“Товар невозможно проверить, и гарантию вам не дают и претензии не принимают. Даже чеки выдают не от лица магазина TTN.by, а от лица неизвестного ипэшника: по факту здесь ты не покупаешь товар, а производишь обмен с частным лицом.

Схема такая: ипэшник покупает в магазине вещи и получает гарантию и защиту законом. А потом он просто перепродаёт эти вещи вам, и всё, никакой гарантии, и ещё заставляет подписать бумагу, где есть слова "никаких претензий не имею". И всё, ты сам отказался от своих прав!”
 
 
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У одного из крупнейших ритейлеров в Беларуси — TTN.by начались проблемы с сайтом и доставкой.
 
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