ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Швеции появилась «вакансия мечты» с зарплатой в $2 тысячи

04.06.2020 09:26 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Швеции появилась «вакансия мечты» с зарплатой в тысячи

В Швеции появилась «вакансия мечты» – сотрудник станции Корсвеген должен будет лишь включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня. Подробности рассказывает Sveriges Radio.

Авторы проекта «Вечная должность» Якоб Сеннебю и Симон Голдин готовы платить за «вакансию мечты» фиксированную сумму – $2,3 тысячи в месяц. Работник имеет право уволиться, когда посчитает нужным. Также он может остаться на этом посту до конца своей жизни. Проект рассчитан на 120 лет.

Станцию Корсвеген построят лишь в 2026 году. На вакансию прислали свои заявки уже 175 соискателей из Швеции, Филиппин, Тайваня и США. Сеннебю и Голдин подчеркнули, что новому сотруднику придется жить в Гетеборге. Авторы проекта готовы рассмотреть вариант переезда выбранного кандидата в этот шведский город.

Арт-эксперимент должен привлечь внимание к неравенству, которое, по мнению авторов, неустанно увеличивается в обществе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Швеции появилась «вакансия мечты» – сотрудник станции Корсвеген должен будет лишь включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня. Подробности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко отправил правительство в отставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика