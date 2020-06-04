В Швеции появилась «вакансия мечты» с зарплатой в $2 тысячи

Источник материала: ОНТ

В Швеции появилась «вакансия мечты» – сотрудник станции Корсвеген должен будет лишь включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня. Подробности рассказывает Sveriges Radio.

Авторы проекта «Вечная должность» Якоб Сеннебю и Симон Голдин готовы платить за «вакансию мечты» фиксированную сумму – $2,3 тысячи в месяц. Работник имеет право уволиться, когда посчитает нужным. Также он может остаться на этом посту до конца своей жизни. Проект рассчитан на 120 лет.

Станцию Корсвеген построят лишь в 2026 году. На вакансию прислали свои заявки уже 175 соискателей из Швеции, Филиппин, Тайваня и США. Сеннебю и Голдин подчеркнули, что новому сотруднику придется жить в Гетеборге. Авторы проекта готовы рассмотреть вариант переезда выбранного кандидата в этот шведский город.

Арт-эксперимент должен привлечь внимание к неравенству, которое, по мнению авторов, неустанно увеличивается в обществе.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram