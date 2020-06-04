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БЖД прекращает работу сайта poezd.rw.by, но предлагает другие сервисы

04.06.2020 10:18 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

БЖД прекращает работу сайта poezd.rw.by, но предлагает другие сервисы
Фото: Радислав Сафиуллин

С 15 июня 2020 года ресурс poezd.rw.by прекращает свою работу. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

Пользователям, которые ранее были зарегистрированы на сайте poezd.rw.by, будет необходимо использовать данные своей учетной записи для входа в единый раздел «Услуги пассажирам» (pass.rw.by) или в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд». С помощью этих сервисов можно оформит электронные билеты и выбрать необходимые места.

Кроме того, до 1 июля продлен срок действия новой схемы рассадки с целью соблюдения пассажирами необходимой социальной дистанции в купейных, плацкартных вагонах и в вагонах с местами для сидения.

Напомним, что данная схема подразумевает размещение не более двух пассажиров в купе, в плацкартном вагоне – не более трех человек в одном отсеке. Пассажирам, оформившим билеты в одном заказе, разрешена покупка трех или четырех мест в купе, если до этого там не было продано ни одного места.

ЗАРЯ

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С 15 июня 2020 года ресурс poezd.rw.by прекращает свою работу. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД. Пользователям, которые ранее были
 
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