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В Минске местного жителя насмерть сбил поезд

04.06.2020 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 июня около семи часов вечера на ж/д станции Минск-Южный минчанин попал под колёса поезда.

Как сообщает МВД Беларуси, 37-летний мужчина пересекал пути перед приближающимся поездом бизнес-класса «Минск–Гомель». Машинист подавал сигналы и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

От полученных травм пострадавший погиб на месте. Ведётся проверка. Отмечается, что с начала года в Беларуси на железной дороге произошли 36 несчастных случаев, 25 из них закончились смертельным исходом.

На прошлой неделе в Могилёве под колёса поезда попала женщина.

Пострадавшая была доставлена в реанимацию – подробнее здесь

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 2 июня около семи часов вечера на ж/д станции Минск-Южный минчанин попал под колёса поезда. Как сообщает МВД Беларуси, 37-летний мужчина пересекал...
 
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