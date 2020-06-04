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В Минске местного жителя насмерть сбил поезд
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 2 июня около семи часов вечера на ж/д станции Минск-Южный минчанин попал под колёса поезда.
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От полученных травм пострадавший погиб на месте. Ведётся проверка. Отмечается, что с начала года в Беларуси на железной дороге произошли 36 несчастных случаев, 25 из них закончились смертельным исходом.
На прошлой неделе в Могилёве под колёса поезда попала женщина.
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Новости Беларуси. 2 июня около семи часов вечера на ж/д станции Минск-Южный минчанин попал под колёса поезда. Как сообщает МВД Беларуси, 37-летний мужчина пересекал...
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