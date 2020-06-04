Летние каникулы: интересно, весело и безопасно. Областной проект «Лето-2020: время отдыха, социально значимых дел, личностного самосовершенствования» утвержден в облисполкоме

Источник материала: Ивьевский край

Областной проект «Лето-2020: время отдыха, социально значимых дел, личностного самосовершенствования» утвержден на совместном заседании координационного совета по профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома

Отдых на выбор

На летние каникулы уйдут более 115 тысяч школьников, свыше 7 тысяч учащихся системы профессионального образования, для всех желающих заниматься общественно полезными делами созданы условия. Детские лагеря различных типов готовы принять 63,5 тысячи детей.





Забронировано более 7 тысяч рабочих мест для временной трудовой занятости в студенческих отрядах, более 1,4 тысяча ребят смогут отдохнуть и потрудиться в лагерях труда и отдыха, 3,9 тысячи подростков – в производственных бригадах.









– Приоритеты летней кампании остаются неизменными: сохранить и укрепить здоровье детей, качественно организовать их досуг, не допустить роста числа правонарушений среди несовершеннолетних,– отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, возглавляющий координационный совет по профилактике правонарушений и областную комиссию по делам несовершеннолетних.

По рекомендациям Министерства здравоохранения Республики Беларусь с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки откорректированы графики работы. Уже открываются пришкольные лагеря, круглосуточные начнут принимать детей с 15 июня.





Как подчеркнул Виктор Пранюк, необходимо продолжить работу по организации трудовой занятости подростков. Он ориентировал главное управление образования, комитет по труду, занятости и социальной защите облисполкома, ОО «БРСМ» направить работу подведомственных учреждений и организаций на оказание содействия подросткам в индивидуальном трудоустройстве. Не должны выпасть из поля зрения и дети, оставшиеся на каникулах дома. На заседании подчеркивалось: необходимо создать максимально безопасные условия для досуга на улице. А здесь важна роль организаций жилищно-коммунального хозяйства, в их силах обеспечить безопасность на спортивных и игровых площадках, закрыть доступ на чердаки и в помещения технических этажей жилых домов. В районах и областном центре дополнительно проверят доступ к потенциально опасным для жизни и здоровья детей объектам.

Поставлена задача создать максимально безопасные условия для досуга детей. В родительские чаты будут направлены сообщения об обстановке, связанной с преступностью несовершеннолетних в области, мерах ответственности родителей за воспитание детей, а также мерах правовой ответственности за совершение подростками противоправных поступков.

Посредством доступных информационно-коммуникационных технологий в течение всего лета классные руководители, специалисты социально-педагогической и психологической службы учреждений образования будут проводить обучающие беседы с детьми по вопросам безопасной жизнедеятельности и информировать их о возможностях организации оздоровления и занятости в летний период.

Планируется, что на сайтах газет родители смогут оставлять свои замечания и пожелания, касающиеся качества организации летнего оздоровительного отдыха в области.





В конце июня в облисполкоме пройдет внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома, на котором будут рассмотрены первые результаты летней оздоровительной кампании.

К приему детей готовы

Как отмечалось на заседании, реализован план основных мероприятий по подготовке к летней оздоровительной кампании, утвержденный заместителем председателя облисполкома. Сеть лагерей сформирована на основании опроса родителей и детей, проведения анкетирования, широкой информационной работы в учреждениях образования и на предприятиях.

Проведены значительные объемы ремонтно-строительных работ. В настоящее время подписываются акты приемки лагерей.





На подготовку баз к приему детей в летний период нынешнего года из республиканского и местных бюджетов выделено 89,7 и 697,5 тысяча рублей соответственно. Дополнительно привлечены средства республиканского субботника – 250 тысяч рублей, а также средства собственников – 107 тысяч рублей, профсоюзов – 31 тысяча рублей, спонсорская и гуманитарная помощь – 94 тысячи рублей.





Наибольшее количество средств районного бюджета привлечено в Волковысском (71,8 тысячи рублей), Мостовском (72,5 тысячи рублей) районах, в Гродно (51,9 тысячи рублей).

Средняя стоимость путевки в стационарный лагерь составит около 440 рублей, в том числе дотация государства – 205 рублей. Дотация в дневной лагерь составляет 85 рублей, в круглосуточный лагеря с 9-дневным режимом работы – 88 рублей.

Летом также будут работать 39 учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Причем как в формате онлайн, так и в индивидуальном порядке. В планах – организация творческих площадок.

"ГП".