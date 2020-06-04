В Добрушском районе УАЗ протаранил и опрокинул на крышу Ford: пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы в аварии, которая произошла днем 3 июня в Добрушском районе, сообщили в областной ГАИ.





По информации инспекторов, 30-летний водитель УАЗа двигался со стороны деревни Гордуны в направлении деревни Иванполье. При выезде со второстепенной дороги он не пропустил Ford и совершил с ним столкновение. От удара оба автомобиля вылетели в кювет, где легковушка перевернулась на крышу.





В результате ДТП 63-летний водитель и 64-летняя пассажирка Ford, а также 29-летняя пассажирка УАЗа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.