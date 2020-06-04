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Схватка на выживание между ящерицей и змеей попала на видео в ЮАР
Источник материала: ОНТ
В сафари-парке Мала-Мала (ЮАР) посетители засняли схватку на выживание между ящерицей и змеей. Ролик был размещен на YouTube-канале Kruger Sightings.
Кристи Деланж читала книгу во время отдыха в заповеднике. Женщина услышала шум, источником которого стала схватка между змеей и юным песчаным вараном.
Ролик на YouTube посмотрели более 100 тысяч раз.
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В сафари-парке Мала-Мала (ЮАР) посетители засняли схватку на выживание между ящерицей и змеей. Ролик был размещен на YouTube-канале Kruger Sightings. Кристи Деланж читала книгу...
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