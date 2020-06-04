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Схватка на выживание между ящерицей и змеей попала на видео в ЮАР

04.06.2020 11:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Схватка на выживание между ящерицей и змеей попала на видео в ЮАР

В сафари-парке Мала-Мала (ЮАР) посетители засняли схватку на выживание между ящерицей и змеей. Ролик был размещен на YouTube-канале Kruger Sightings.

Кристи Деланж читала книгу во время отдыха в заповеднике. Женщина услышала шум, источником которого стала схватка между змеей и юным песчаным вараном.


Неопределенная и напряженная битва вылилась в победу змеи, которая проглотила варана. Деланж заявила, что зрелище было удивительным.

Ролик на YouTube посмотрели более 100 тысяч раз.

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В сафари-парке Мала-Мала (ЮАР) посетители засняли схватку на выживание между ящерицей и змеей. Ролик был размещен на YouTube-канале Kruger Sightings. Кристи Деланж читала книгу...
 
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