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Сенатор в Мексике оказалась голой на онлайн-встрече, но нашла, что ответить хейтерам

04.06.2020 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сенатор от штата Гуанахуато, Мексика, и президент Комиссии по гендерному равенству 66-летняя Марта Люсия Мичер в конце мая присутствовала на онлайн-конференции с 15-ю другими политиками. На встрече обсуждалась экономическая ситуация в стране, но участвующим она запомнилась не этим, пишет medialeaks.


Марта Мичер, фото из Instagram политика

Во время мероприятия Мичер решила переодеться, но забыла, что камеру она не выключила. В итоге ее голую грудь увидели все участники. Однако на этом неприятности не закончились.

Вскоре скриншоты со встречи попали в соцсети, где начали распространяться. Это спровоцировало тонну критики в адрес внешности и тела Марты, которые не осталась ею незамеченными.


Уже 29 мая сенатор опубликовала твиттере открытое письмо, в котором извинилась за свою ошибку, но тем не менее нашла, что сказать троллям в интернете.
В послании женщина описала ситуацию и объяснила, что стало причиной всего недоразумения.

— В определенный момент встречи, не осознавая, что камера моего компьютера была включена, я переоделась, показав голый торс, — написала она. — Я продолжила участвовать в конференции, и благодаря звонку сенаторов Алехандро Арменте Миеру и Овидио Перальте Суаресу, я осознала свою ошибку.

Проблема, по словам Марты, возникла из-за того, что она еще не до конца разобралась, как правильно пользоваться всем оборудованием, потому что лишь привыкает к новому формату дистанционной коммуникации.

Мичер попросила прощения за возникшую неловкость, но оскорбления терпеть не собиралась.

— Я женщина, которая боролась за левых на протяжении почти 40 лет и которая занимала различные общественные роли, обещая защищать права человека. Я женщина, которой не стыдно за свое тело, я люблю его и забочусь о нем, — пояснила она.

Стыдиться своей внешности Марта точно никогда не собиралась и проблему увидела не в себе, а в сексистах, объективизирующих женщин и воспринимающих их только как бездушные тела, за которые им должно или не должно быть стыдно.

Чиновница такой точки зрения явно не придерживается:

— Я Марта Мичер, и мне не стыдно, что я случайно показала часть своего тела, потому что именно представление о том, что женщина — это «только ее тело», позволило и подстегнуло объективацию женщин, с которой я всегда боролась.

Политика поддержали многие ее коллеги, высказавшись публично в ее защиту. К примеру, сенатор Рикардо Монреаль.

— Она приличная женщина демократических взглядов. Из-за нападок на нее, которые были результатом несчастного случая во время виртуальной встречи, мы поддерживаем наше сотрудничество. Мораль и честность всегда будут сильнее подлости и нападок, — заявил мужчина.

 
 
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На встрече обсуждалась экономическая ситуация в стране, но участвующим она запомнилась не этим.
 
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