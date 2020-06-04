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Министром финансов Беларуси назначен Юрий Селиверстов
Источник материала: ОНТ
Юрия Селиверстова назначили министром финансов Беларуси. Александр Лукашенко принял сегодня кадровое решение,
До сегодняшнего дня этот пост занимал Максим Ермолович. Его планируется направить в одну из европейских стран на дипломатическую работу.
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Юрия Селиверстова назначили министром финансов Беларуси. Александр Лукашенко принял сегодня кадровое решение, пишет БЕЛТА. До сегодняшнего дня этот пост...
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