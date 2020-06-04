|
Александр Лукашенко назначил новый состав правительства
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства.
Премьер-министром Беларуси стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.
На пост первого вице-премьера назначен Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Николай Снопков.
ДОПОЛНЯЕТСЯ
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новый состав правительства. Премьер-министром Беларуси стал председатель Государственного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)