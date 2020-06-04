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Дмитрий Матусевич назначен на пост главы Госкомитета по имуществу
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Матусевича на пост главы Госкомитета по имуществу.
Ранее Дмитрий Феофанович занимал должность заместителя министра экономики Беларуси.
Напомним, предложения по новому составу правительства Беларуси рассмотрели на совещании у Главы государства 3 июня во Дворце Независимости.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрия Матусевича на пост главы Госкомитета по имуществу. Ранее Дмитрий Феофанович занимал должность...
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