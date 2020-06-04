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Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко

04.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета.

 

Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко

 

Председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель.

Николай Снопков — первым вице-премьером.

Дмитрий Крутой назначен замглавы Администрации Президента. Он до настоящего времени работал в должности первого вице-премьера, будет работать в должности заместителя главы Администрации.

Валерий Бельский, который до настоящего времени работал в этой должности, переходит на пост помощника Президента Беларуси. Он будет заниматься не только вопросами экономики, но и контролем за банковской сферой.

Александр Субботин назначен заместителем премьер-министра Беларуси.

Министром архитектуры и строительства назначен Руслан Пархамович.

Министром информации Беларуси назначен Игорь Луцкий.

Петр Пархомчик назначен министром промышленности.

Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси. Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал министерский пост, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран.

Дмитрий Матусевич возглавит Государственный комитет по имуществу.

Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.


 
 
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  Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного...
 
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