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Град размером с грецкий орех выпал в регионе Ломбардия: повреждены яхты и автомобили
Источник материала: ОНТ
Погодные сюрпризы жителям Италии. В регионе Ломбардия выпал град, в некоторый районах он был размером с грецкий орех!
Регион засыпало буквально по колено. Во многих городах образовались сугробы из града. Стихия нанесла серьёзный ущерб некоторым зданиям. Но больше всего пострадали автомобилисты и владельцы яхт: град сильно повредил машины и пришвартованные в бухте суда.
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Погодные сюрпризы жителям Италии. В регионе Ломбардия выпал град, в некоторый районах он был размером с грецкий орех! Регион засыпало буквально по колено. Во многих...
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