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Град размером с грецкий орех выпал в регионе Ломбардия: повреждены яхты и автомобили

04.06.2020 12:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Град размером с грецкий орех выпал в регионе Ломбардия: повреждены яхты и автомобили

Погодные сюрпризы жителям Италии. В регионе Ломбардия выпал град, в некоторый районах он был размером с грецкий орех!

Регион засыпало буквально по колено. Во многих городах образовались сугробы из града. Стихия нанесла серьёзный ущерб некоторым зданиям. Но больше всего пострадали автомобилисты и владельцы яхт: град сильно повредил машины и пришвартованные в бухте суда.

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Погодные сюрпризы жителям Италии. В регионе Ломбардия выпал град, в некоторый районах он был размером с грецкий орех! Регион засыпало буквально по колено. Во многих...
 
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