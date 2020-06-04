Град размером с грецкий орех выпал в регионе Ломбардия: повреждены яхты и автомобили

Источник материала: ОНТ

Погодные сюрпризы жителям Италии. В регионе Ломбардия выпал град, в некоторый районах он был размером с грецкий орех!

Регион засыпало буквально по колено. Во многих городах образовались сугробы из града. Стихия нанесла серьёзный ущерб некоторым зданиям. Но больше всего пострадали автомобилисты и владельцы яхт: град сильно повредил машины и пришвартованные в бухте суда.

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