Погоня в Минске: водитель KIA бежал от ГАИ, как чёрт от ладана (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Минск. Погоня экипажа ГАИ за автомобилем «Киа» началась в шестом часу утра. После того, как водитель корейской машины проигнорировал требование инспектора остановиться. У раннего шофёра на то были свои резоны.

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Мужчина 1983 года рождения сел за руль подшофе. Потому до последней возможности пытался избежать общения с патрульными офицерами. Ускорялся, петлял дворами. А когда заехал в тупик, выскочил из машины и бросился бежать. В этом тоже не преуспел. Утренняя часть его биографии попала в протоколы.

По результатам освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе водителя составила 0,96 промилле. В настоящее время проводится проверка.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и ч. 3 ст. 18.21 КоАП Республики Беларусь (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника ОВД об остановке транспортного средства, повлекшее преследование).

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