ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Погоня в Минске: водитель KIA бежал от ГАИ, как чёрт от ладана (ВИДЕО)

04.06.2020 12:24 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Погоня в Минске: водитель KIA бежал от ГАИ, как чёрт от ладана (ВИДЕО)

Минск. Погоня экипажа ГАИ за автомобилем «Киа» началась в шестом часу утра. После того, как водитель корейской машины проигнорировал требование инспектора остановиться. У раннего шофёра на то были свои резоны.

Видео смотрите в мультимедийном проекте «Тревожная кнопка»: 


Теперь у «Тревожной кнопки» есть отдельный YouTube-канал Подписывайтесь! Смотрите нас там, где Вам удобно!

Обсудить новость в VK •        Обсудить новость в Facebook •          Обсудить новость в Одноклассниках  

Сообщайте о происшествиях, присылайте фото и видео с места события на единый номер в мессенджерах Viber, Telegram и WhatsApp +375(29)69-72-102

Мужчина 1983 года рождения сел за руль подшофе. Потому до последней возможности пытался избежать общения с патрульными офицерами. Ускорялся, петлял дворами. А когда заехал в тупик, выскочил из машины и бросился бежать. В этом тоже не преуспел. Утренняя часть его биографии попала в протоколы.

По результатам освидетельствования концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе водителя составила 0,96 промилле. В настоящее время проводится проверка. 

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и ч. 3 ст. 18.21 КоАП Республики Беларусь (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, неоднократных требований сотрудника ОВД об остановке транспортного средства, повлекшее преследование).

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск. Погоня экипажа ГАИ за автомобилем «Киа» началась в шестом часу утра. После того, как водитель корейской машины проигнорировал требование инспектора...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.06.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика