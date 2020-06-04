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Анатолий Исаченко посетил с рабочим визитом ОАО “Городейский сахарный комбинат”

04.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В среду, 5 июня, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко посетил с рабочим визитом ОАО “Городейский сахарный комбинат”.

В рамках визита вице-спикер парламента провел встречу с руководством ФК «Городея», на котором обсуждались вопросы перспективы развития детско-юношеского спорта и дальнейшей деятельности футбольного клуба.

Анатолий Исаченко посетил с рабочим визитом ОАО “Городейский сахарный комбинат”

В сопровождении директора сахарного комбината Игоря Макара и председателя Несвижского райисполкома Александра Ломского Анатолий Исаченко ознакомился с производственным процессом и изучил ассортимент продукции завода. Также Анатолий Исаченко посетил сельхозпредприятие УП «ПИК-Лесное», собственником которого уже три года является ОАО “Городейский сахарный комбинат”.

Анатолий Исаченко посетил с рабочим визитом ОАО “Городейский сахарный комбинат”

Анатолий Исаченко посетил с рабочим визитом ОАО “Городейский сахарный комбинат”

Анатолий Исаченко посетил с рабочим визитом ОАО “Городейский сахарный комбинат”

Анатолий Исаченко посетил с рабочим визитом ОАО “Городейский сахарный комбинат”

Дмитрий ЯЩЕНКО.

 


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В среду, 5 июня, заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко посетил с рабочим визитом ОАО...
 
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