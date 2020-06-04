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Как убрать живот и бока? Никаких диет и тренировок!
Источник материала: ОНТ
Для того, чтобы иметь плоский и подтянутый живот без выпирающих из джинсов боков, многие живут на салатных листьях и ночуют в фитнес-центрах. Однако далеко не у всех есть время и возможность на регулярные занятия в спортзале, а также на правильное питание. Наши лайфхаки помогут вам убрать живот и бока без диет и занятий спортом. Однако рассчитывать на какие-то кардинальные перемены и сильное похудение конечно же не стоит.
1. Выпрямитесь.
Многие недооценивают роль нашей осанки в строении фигуры. А ведь именно прямой позвоночник может прибавить нам роста, уменьшить живот и увеличить грудь. Попробуйте почаще вспоминать об этом. Расправляйте плечи и втягивайте живот при каждой возможности. К слову, существует мышечная память. Вы удивитесь, но уже буквально 2-3 недели ваше тело запомнит положение осанки, а живот преобразится.
2. Обратите внимание на рацион
Зачастую сочетание тех или иных продуктов приводит к газообразованию и вздутию живота. Это, конечно же, отрицательно сказывается на объёме нашей талии. Прочтите в Сети, какие продукты не следует сочетать друг с другом. В качестве примера, можно
3. Регулярно посещайте уборную
Многие забывают об этом важном моменте. Но он также играет ключевую роль в создании плоского живота. Зачастую люди не ходят в туалет до тех пор, пока терпеть становится уже просто невозможно. Да, наш организм очень терпеливый. Но дело в том, что переполненный мочевой пузырь заставляет его стенки расширяться, а это отрицательно сказывается на объёме нашей талии. Медики рекомендуют посещать уборную хотя бы 5 раз в день.
4. Лежите на спине
Не замечали ли вы, что лёжа на спине наш живот становится самым плоским, особенно если под поясницу положить валик или скрученное полотенце. Выполнения этого несложного и даже приятного упражнения по 20 минут в день, позволит забыть о выпирающем животе. Всё дело в мышечной памяти.
5. Регулярно проверяйте свой гормональный фон
Висцелярный жир - это жировая ткань, которая в первую очередь откладывается на животе. На это влияет гормон эстроген. Повешение его уровня чревато жировыми отложениями в области талии. Не ленитесь и регулярно сдавайте анализы, контролируя свой гормональный фон.
6. Не пейте алкоголь
Алкоголь отличается высокой калорийностью и большим содержанием сахара даже в белом сухом вине. Регулярно потребляя вино и алкоголь, вы можете сказать "до свидания" своей узкой талии и стройной фигуре.
7. Пейте воду
Из-за недостатка жидкости организм начинает откладывать её не только в форме отёков на лице, но также и вокруг нашей талии. На таком объёме визуально это не очень заметно, но сантиметр не даст нам соврать. Чтобы не давать организму запасать влагу, выпивайте суточную норму воды.
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Для того, чтобы иметь плоский и подтянутый живот без выпирающих из джинсов боков, многие живут на салатных листьях и ночуют в фитнес-центрах. Однако далеко не у всех...
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