Как убрать живот и бока? Никаких диет и тренировок!

Источник материала: ОНТ

Для того, чтобы иметь плоский и подтянутый живот без выпирающих из джинсов боков, многие живут на салатных листьях и ночуют в фитнес-центрах. Однако далеко не у всех есть время и возможность на регулярные занятия в спортзале, а также на правильное питание. Наши лайфхаки помогут вам убрать живот и бока без диет и занятий спортом. Однако рассчитывать на какие-то кардинальные перемены и сильное похудение конечно же не стоит.

1. Выпрямитесь.

Многие недооценивают роль нашей осанки в строении фигуры. А ведь именно прямой позвоночник может прибавить нам роста, уменьшить живот и увеличить грудь. Попробуйте почаще вспоминать об этом. Расправляйте плечи и втягивайте живот при каждой возможности. К слову, существует мышечная память. Вы удивитесь, но уже буквально 2-3 недели ваше тело запомнит положение осанки, а живот преобразится.

2. Обратите внимание на рацион

Зачастую сочетание тех или иных продуктов приводит к газообразованию и вздутию живота. Это, конечно же, отрицательно сказывается на объёме нашей талии. Прочтите в Сети, какие продукты не следует сочетать друг с другом. В качестве примера, можно привести огурцы с помидорами или мясо с картошкой. Также сдайте тест на непереносимость тех или иных продуктов. Когда вы скорректируете свой рацион, то удивитесь, как преобразится ваша талия.

3. Регулярно посещайте уборную

Многие забывают об этом важном моменте. Но он также играет ключевую роль в создании плоского живота. Зачастую люди не ходят в туалет до тех пор, пока терпеть становится уже просто невозможно. Да, наш организм очень терпеливый. Но дело в том, что переполненный мочевой пузырь заставляет его стенки расширяться, а это отрицательно сказывается на объёме нашей талии. Медики рекомендуют посещать уборную хотя бы 5 раз в день.

4. Лежите на спине

Не замечали ли вы, что лёжа на спине наш живот становится самым плоским, особенно если под поясницу положить валик или скрученное полотенце. Выполнения этого несложного и даже приятного упражнения по 20 минут в день, позволит забыть о выпирающем животе. Всё дело в мышечной памяти.

5. Регулярно проверяйте свой гормональный фон

Висцелярный жир - это жировая ткань, которая в первую очередь откладывается на животе. На это влияет гормон эстроген. Повешение его уровня чревато жировыми отложениями в области талии. Не ленитесь и регулярно сдавайте анализы, контролируя свой гормональный фон.

6. Не пейте алкоголь

Алкоголь отличается высокой калорийностью и большим содержанием сахара даже в белом сухом вине. Регулярно потребляя вино и алкоголь, вы можете сказать "до свидания" своей узкой талии и стройной фигуре.

7. Пейте воду

Из-за недостатка жидкости организм начинает откладывать её не только в форме отёков на лице, но также и вокруг нашей талии. На таком объёме визуально это не очень заметно, но сантиметр не даст нам соврать. Чтобы не давать организму запасать влагу, выпивайте суточную норму воды.





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